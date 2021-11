Dla najbardziej odpornych i najdynamiczniej szczepiących gmin. Czeki na miliony

Do 52 gmin w Zachodniopomorskiem w najbliższych tygodniach mają trafić łącznie 33 miliony złotych. To nagrody w konkursach: „Rosnąca Odporność” i „Najbardziej Odporna Gmina”. W piątek przedstawiciele nagrodzonych samorządów odebrali symboliczne czeki.

Za najwyższy stopień wyszczepienia, czyli za wynik w ogólnopolskim konkursie "Najbardziej odporna gmina", nagrody po milion złotych zdobyły dwa zachodniopomorskie samorządy: Rewal i Ustronie Morskie. A w konkursie "Rosnąca Odporność" najlepsze gminy w poszczególnych powiatach otrzymają (w zależności od zajętego miejsca w danym powiecie) - 250 tys. złotych (3. miejsce), 500 tys. złotych (2. miejsce), milion złotych (1. miejsce) - tutaj liczyła się dynamika szczepień, nagradzane były te samorządy, które miały najwyższy przyrost szczepień od momentu rozpoczęcia tego konkursu. Do 52 samorządów, z tej puli nagród, trafi łącznie 31 milionów złotych.

- Cieszę się, że te środki będą spływać do państwa, że one będą wykorzystane na szeroko rozumianą walkę z Covidem, ale też nie możemy się zatrzymywać - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Jesteśmy już niewątpliwie w czwartej fali epidemii. W czwartek było prawie 25 tysięcy zakażeń w całym kraju, u nas też jest ich bardzo dużo. Często byliśmy w tej trójce województw, które mają najwięcej zakażeń w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Ta sytuacja jest oczywiście trudna. Staramy się cały czas być krok, dwa kroki przed epidemią. Kolejne szpitale będą i są włączane do walki z Covidem. Na razie udało się zachować 10 placówek, które nie są zaangażowane w Covid, czyli będą leczyć pacjentów niecovidowych, bo przecież wszystkie pozostałe choroby dalej nas spotykają. Najtrudniejszy okres to będzie najprawdopodobniej przełom listopada i grudnia. Stąd mój apel. Chciałbym, żebyśmy nie ustawali w tym zachęcaniu do szczepień. Jako włodarze gmin jesteście najbliżej mieszkańców, macie najlepszy dostęp do nich.

Wojewoda apelował do samorządowców o zaangażowanie także w promocję szczepień przypominających (trzeciej dawki).

- Osoby już zaszczepione powinny zacząć przyjmować tę trzecią dawkę - zwracał uwagę. - Bardzo proszę, aby pomimo rozstrzygnięcia tego konkursu, w tych staraniach, apelach, pomysłach jak zachęcać mieszkańców, nie ustawać. Bo to jest rzecz absolutnie podstawowa. Widzimy, że dzisiaj, mimo podobnej liczby zakażeń jak w drugiej czy trzeciej fali, hospitalizacji jest nieco mniej. I w szpitalach są głównie osoby niezaszczepione. To pokazuje, że te szczepienia działają.©℗

Agnieszka Spirydowicz