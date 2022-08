Za 2,5 roku - duże zmiany w Zamku Książąt Pomorskich. Jest umowa na odbudowę skrzydła i przebudowę tarasów

Po ponad pięciu latach, od kiedy w szczecińskim Zamku Książąt Pomorskich doszło do katastrofy budowlanej (w wytworzoną w gruncie pustkę osunął się filar jednej z sal, od tamtej pory skrzydło nie jest użytkowane), w czwartek (25 sierpnia) została podpisana umowa z firmą, która zajmie się kompleksowym zagospodarowaniem tarasów zamkowych oraz odbudową skrzydła północnego. Wykonawca, czyli Mostostal Warszawa, ma na wykonanie prac 2,5 roku. Zatem końcowy efekt mieszkańcy i turyści będą mogli podziwiać na początku 2025 roku. Kontrakt z wykonawcą opiewa na kwotę 85 milionów złotych.

Inwestycja będzie prowadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Najpierw, przez pół roku, zaplanowane są prace projektowe, z kolei pierwsze roboty budowlane powinny ruszyć wiosną przyszłego roku.

- Na ten dzień czekałem bardzo długo, właściwie od 11 maja 2017, kiedy doszło do katastrofy budowlanej. Katastrofa zdarzyła się, kiedy przymierzaliśmy się do modernizacji tarasów i trwały na temat temat dyskusje. Na szczęście nikomu nic się nie stało, bo dzięki podejmowanym działaniom ze strony zamku, obszar pęknięć, które pojawiły się kilka tygodni wcześniej, został zabezpieczony. Wszelkie eksponaty z tej części skrzydła północnego zostały z kolei wyniesione. Wyjaśniania przyczyn katastrofy trwało długo, bo okazało się, że są one ukryte głęboko pod ziemią - mówił, na czwartkowej konferencji prasowej, marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz.

Ponad pięć lat trwało zabezpieczenie miejsca katastrofy, a także znalezienie jej przyczyn.

- Zagospodarowanie tarasów planowaliśmy już dawno, ale zależało nam, by się do tej inwestycji dobrze przygotować. Było warto. Odkryliśmy między innymi tunele, zbadaliśmy je, znamy ich rozkład. To bardzo ważne dla tej inwestycji. Gdybyśmy do tego historycznego odkrycia doszli w trakcie wykonywania prac, termin realizacji byłby prawdopodobnie zagrożony, a i cena byłaby zapewne dużo wyższa - mówiła Barbara Igielska, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich.©℗

(MON)