Panteon greckiej muzyki. Bezpłatny koncert na Zamku

Na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w niedzielę (17 lipca) wystąpi duet: Mitro Dymitriadis – gitara, wokal i Stella Karalis – skrzypce, akordeon. Początek koncertu, pn. „Elliniki Kardia”, o godz. 16. Wstęp wolny

Podczas koncertu publiczność usłyszy piosenki należące do panteonu greckiej muzyki – od ballad, poprzez tawerniane zebbekika, po energetyczne tsifteteli. „Elliniki Kardia znaczy «greckie serce», coś co bije w naszej piersi i definiuje nasze artystyczne dusze. Jest to tytuł muzycznego programu – wędrówki po najciekawszych rejonach greckiej kultury” – informują wykonawcy.

Stella Karalis jest skrzypaczką, absolwentką konserwatorium w Atenach i Akademii Sztuki w Szczecinie. Gra też na akordeonie oraz baglamie, czyli instrumencie strunowym popularnym w Grecji i Turcji. Jej żywiołem jest w równym stopniu muzyka klasyczna, jak i grecka. Mitro Dymitriadis to wszechstronny gitarzysta i wokalista, który równie dobrze czuje się w muzyce latynoamerykańskiej, anglosaskiej, polskiej oraz greckiej.

(MON)