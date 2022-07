Zamkowe Noce Filmowe. I tak cię kocham

W Szczecinie trwa tegoroczna edycja Zamkowych Nocy Filmowych. Bezpłatne seanse na dziedzińcu menniczym zamku zaplanowano na każdy wtorek i czwartek lipca na godz. 22. I tak, podczas najbliższego wtorkowego pokazu widzowie obejrzą film pt. „I tak cię kocham”. Ta komedia romantyczna to odkrycie Festiwalu Filmowego Sundance, które zdobyło też nagrodę publiczności na MFF w Locarno.

Oto mężczyzna z kapitalnym poczuciem humoru i konserwatywną rodziną na głowie (w tej roli Kumail Nanjiani) spotkał przypadkiem nowoczesną dziewczynę, która miała dosyć związków (Zoe Kazan). Połączyła ich miłość od pierwszego wejrzenia. Jednak na drodze do szczęścia stanie szereg przeszkód i wyzwań, którym zakochani będą musieli stawić czoła. Gdy wydaje się, że cały świat – na czele z rodziną – sprzysiągł się, by zburzyć ich szczęście, to właśnie w sytuacjach pozornie bez wyjścia życie potrafi pokazać swoje najzabawniejsze oblicze.

Film prezentowany będzie z polskimi i ukraińskimi napisami.

(MON)