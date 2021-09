Z zakazem i na podwójnym gazie. Policjanci zatrzymali 38-latkę za kółkiem

Szczecińska drogówka zatrzymała w nocy (z środy na czwartek) nietrzeźwą kierującą, która do samochodu wsiadła nie dość, że po alkoholu, to jeszcze z zakazem zakazu prowadzenia pojazdów do 2024 roku. 38-latce grozi do 5 lat pozbawienia wolności.



Patrol z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymał kobietę kierującą volkswagenem przy ul. Gdańskiej. Podczas kontroli funkcjonariusze wyczuli od 38-latki woń alkoholu, zdecydowali więc o przeprowadzeniu badania alkomatem. Okazało się, że ma w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Po sprawdzeniu jej danych w systemach policyjnych, że miłośniczka nocnej jazdy na podwójnym gazie ma także czynny zakaz prowadzenia pojazdów do 2024 roku.

Po wytrzeźwieniu kobieta odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz złamanie zakazu sądowego, za co grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja po raz kolejny apeluje do kierowców, aby nie wsiadali do samochodów po spożyciu nawet najmniejszej ilości alkoholu. Jazda na podwójnym gazie zaburza zdolność do właściwego postrzegania rzeczywistości i wpływa na decyzje podejmowane na drodze.

