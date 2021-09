W Świnoujściu postrzelono mężczyznę. Policja szuka sprawcy

Do zdarzenia doszło przed g. 16. Wedle relacji świadków padły co najmniej trzy strzały. Rannym człowiekiem zajęli się ratownicy medyczni, a później został on przetransportowany do szpitala. Policja nie zdradza wielu szczegółów dotyczących zdarzenia. Jak powiedział „Kurierowi” Kamil Zwierzchowski, oficer prasowy KMP w Świnoujściu „prowadzone są czynności”. Sprawą zajmuje się prokuratura.

***

Wcześniejsza informacja

W Świnoujściu przy jednym z bloków przy ul. Witosa postrzelony został mężczyzna. Poszkodowany trafił do szpitala. Policja prowadzi czynności. Poszukiwany jest sprawca. Mundurowi zabezpieczają m.in. przeprawy promowe. Wkrótce podamy więcej informacji.

(BaT)