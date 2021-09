Auto na boku na ul. Arkońskiej w Szczecinie

REKLAMA

Komentarze

gass 2021-09-16 22:34:02 Obok jakiego stadionu ???chyba ruin ! ( w lepszym stanie są obok w lasku arkoñskim pozostałości po wieży Quistorpa) aż żal patrzeć jak ten klub upada za obecnego zarządu.

Tomek 2021-09-16 19:52:37 Idźcie do szkoły fizyki się pouczyc,przy prędkości nawet 40 km/h uderzając w krawężnik działa siła odśrodkowa która wyrzuca auto w bok.Mozliwe że kierowca zasłabł i zjechał właśnie na prawo,więc prędkość nie ma z tym nic wspólnego,a dlaczego wy jeździcie po mieście 40 gdzie dozwolone 50, i każdy ma najwięcej do powiedzenia a wątpię że nikt z was nigdy nie miał wypadku samochodowego z własnej winy,osądzać innych każdy umie,a popatrzcie na siebie Przykładni kierowcy.

Pesel 41 2021-09-16 19:00:05 Chodzę do tego miejsca z ul. Szafera (dawna "Chata......" na spacer, zauważając, że samochody na tej trasie jeżdżą z nadmierną szybkością. Zapewne w zimie, na oblodzonej jezdni tych wypadków może być bardzo dużo i moga być też tragiczne w skutkach. Odnosi się to zwłaszcza pdcinka drogi od nowej "Chaty" do przystanu autobusowego, na którym to odcinku jest zakręt, ale nie tylko.

na prostej drodze? 2021-09-16 18:32:25 co za patologia dostaje prawo jazdy?

@Grzechu 2021-09-16 17:36:29 uskok to ty zrobiłeś z dywanu i uderzyłeś się w łeb

@GRzechu 2021-09-16 16:48:20 Jakie uskoki?

PpP 2021-09-16 16:44:51 Klasyczny przykład niedostosowania prędkości pojazdu do stopnia rozwoju umysłowego kierowcy

fin 2021-09-16 16:01:34 My polaczki to im lepsza droga tym więcej zdarzeń , 40 km / h znak i auto na boku . Pilot czy co ?

Cytadela 2021-09-16 15:58:34 Z cyklu - mistrz kierownicy ucieka.

Grzechu 2021-09-16 15:49:12 Jakieś dowody? czy to bajdurzenie wyssane z brudnego palucha? Tak powinien kończyć każdy jełop traktujący drogę w mieście jak jakąś ekspresówke.

skorpionjk 2021-09-16 15:44:06 Mógł szybciej po.......ć to by poleciał. Wczoraj zabity starszy pan na pasach, a dziś to. Wystarczy zaobserwować na ul. Szafera jak miszczowie kierownicy popylają co najmniej 80 km/h.

Grzechu 2021-09-16 15:29:22 Osoba odpowiedzialna za uskoki na tej drodze, powinna już siedzieć! To nie pierwszy wypadek przez to dziwactwo!