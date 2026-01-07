Z prawie trzema promilami prowadził ciągnik z przyczepą

Fot. KPP w Goleniowie

Dyżurny Komisariatu Policji w Nowogardzie otrzymał zgłoszenie dotyczące kierującego ciągnikiem rolniczym, który był pod wpływem alkoholu. Rzeczywistość przerosła jednak oczekiwania mundurowych.

Funkcjonariusze, którzy zjawili się na miejscu, zastali zgłaszającego mężczyznę, który uniemożliwiał dalszą jazdę kierującemu ciągnikiem. Za kierownicą pojazdu siedział 36-letni mężczyzna, od którego policjanci od razu wyczuli silną woń alkoholu.

- Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało 1,39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada blisko 3 promilom alkoholu w organizmie - informuje st. post. Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

To jednak nie był koniec problemów kierującego. Mężczyzna posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a ciągnik którym się poruszał, nie był zarejestrowany, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC ani numeru VIN. Te same uchybienia dotyczyły przyczepy, z którą jechał.

Mężczyzna odpowie teraz przed sądem za czyny, których się dopuścił na drodze.

