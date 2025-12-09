Pijany kierowca nie chciał się zatrzymać. Policjant wybił szybę

Fot. KMP Szczecin

Szczecińscy policjanci zatrzymali kierowcę opla, który nie zatrzymał się do kontroli i nie stosował się do poleceń mundurowych. Okazało się, że 42- latek miał ponad dwa i pół promila alkoholu w organizmie.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Szczecin nad Odrą zauważyli samochód poruszający się w nietypowy sposób. Jego kierowca jechał wolno i niepewnie, więc mundurowi wydali mu sygnał do zatrzymania pojazdu.

Mężczyzna jednak nie zareagował – kontynuował jazdę, zjeżdżając na lewy pas i stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Kierujący nie chciał otworzyć drzwi pojazdu i nie reagował na polecenia wydawane przez policjantów. W tej sytuacji policjant wybił szybę w samochodzie i uniemożliwił kierowcy dalszą jazdę.

Badanie trzeźwości wykazało obecność ponad dwóch i pół promila alkoholu w organizmie zatrzymanego. 42-latkowi zatrzymano prawo jazdy, a za popełnione czyny odpowie teraz przed sądem.

(k)

