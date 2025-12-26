Piątek, 26 grudnia 2025 r. 
Wpadł przez niepodświetloną tablicę rejestracyjną

Data publikacji: 26 grudnia 2025 r. 15:51
Ostatnia aktualizacja: 26 grudnia 2025 r. 15:51
Wpadł przez niepodświetloną tablicę rejestracyjną
Fot. KPP w Sławnie  

Policjanci z Komisariatu Policji w Darłowie patrolując ulice miasta zwrócili uwagę na audi A3, który nie miał podświetlonej tablicy rejestracyjnej. Mundurowi postanowili zatrzymać kierującego do kontroli drogowej. 

Od razu zauważyli, że 46-latek zachowywał się nienaturalnie i był bardzo zdenerwowany. Po zbadaniu  alkomatem okazało się, że mężczyzna jest trzeźwy, jednak badanie narkotesterem wykazało, że znajduje się  pod wpływem marihuany. Powodem zdenerwowania mężczyzny był także fakt, że posiadał przy sobie środki odurzające.

- Ponadto podczas sprawdzania w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna posiada sądowy zakaz kierowania pojazdów obowiązujący do lutego 2026 roku, a pojazd nie ma aktualnych badań technicznych oraz ubezpieczenia - informuje asp. szt. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Od mężczyzny pobrano krew do szczegółowych badań na zawartość narkotyków w organizmie. Wkrótce za popełnione czyny odpowie przed sądem.

(k)

