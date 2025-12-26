Wpadł przez niepodświetloną tablicę rejestracyjną

Fot. KPP w Sławnie

Policjanci z Komisariatu Policji w Darłowie patrolując ulice miasta zwrócili uwagę na audi A3, który nie miał podświetlonej tablicy rejestracyjnej. Mundurowi postanowili zatrzymać kierującego do kontroli drogowej.

Od razu zauważyli, że 46-latek zachowywał się nienaturalnie i był bardzo zdenerwowany. Po zbadaniu alkomatem okazało się, że mężczyzna jest trzeźwy, jednak badanie narkotesterem wykazało, że znajduje się pod wpływem marihuany. Powodem zdenerwowania mężczyzny był także fakt, że posiadał przy sobie środki odurzające.

- Ponadto podczas sprawdzania w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna posiada sądowy zakaz kierowania pojazdów obowiązujący do lutego 2026 roku, a pojazd nie ma aktualnych badań technicznych oraz ubezpieczenia - informuje asp. szt. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Od mężczyzny pobrano krew do szczegółowych badań na zawartość narkotyków w organizmie. Wkrótce za popełnione czyny odpowie przed sądem.

