Piątek, 12 grudnia 2025 r. 
Bez prawa jazdy, pod wpływem i z tablicami z innego auta

Data publikacji: 12 grudnia 2025 r. 13:06
Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2025 r. 13:15
Fot. KPP w Goleniowie  

W ramach działań „Eco Car” policjanci z drogówki w Goleniowie zatrzymali do kontroli pojazd marki Opel. Za kierownicą siedział 40-letni mężczyzna, którego zachowanie od początku wzbudziło  podejrzenia funkcjonariuszy. 

Podczas interwencji kierowca był wyraźnie zdenerwowany i unikał kontaktu wzrokowego. Badanie narkotestem wyjaśniło jego nerwowe zachowaniu, wskazując obecność środków odurzających w jego ślinie.

Jak się okazało, to był dopiero początek listy naruszeń. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a opel, którym się poruszał nie był dopuszczony do ruchu – nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, nie był zarejestrowany, a na dodatek miał założone tablice rejestracyjne pochodzące z innego auta. Zgodnie z art. 306c §2 Kodeksu karnego, używanie tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu stanowi przestępstwo, za które grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 

- Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji celem wykonania dalszych czynności.  O jego dalszym losie zdecyduje sąd - informuje st. post. Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

