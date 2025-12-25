XII edycja Żywej Szopki w Żydowcach [GALERIA]

Żywa szopka w Żydowcach. Fot. Dariusz Gorajski

W parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie – Żydowcach – Kluczu przy ul. Srebrnej trwa XII edycja Żywej Szopki Bożonarodzeniowej. Wydarzenie potrwa do 26 grudnia. Od pierwszych godzin przyciąga wielu mieszkańców Szczecina oraz okolicznych miejscowości.

REKLAMA

Już przy wejściu na teren parafii odwiedzających wita napis umieszczony na bramie: „Witamy w Betlejem”. Za nią przygotowano przestrzeń z zagrodami dla zwierząt, scenę plenerową oraz miejsca, w których można zatrzymać się na chwilę podczas zimowego spaceru. Pierwszego dnia świąt przez teren szopki przewijały się liczne rodziny z dziećmi, osoby starsze oraz grupy znajomych. Wydarzenie na stałe wpisało się w świąteczny kalendarz dzielnicy.

Żywa Szopka została otwarta w Wigilię, 24 grudnia o godzinie 21, podczas Pasterki dla dzieci, której przewodniczył ks. bp Henryk Wejman. O północy odprawiona została Pasterka parafialna. Od tego momentu szopka jest dostępna dla odwiedzających przez kolejne dni świąt.

Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia, upłynął pod znakiem wydarzeń artystycznych i religijnych. O godzinie 14.15 odbył się Pokłon Trzech Króli, następnie o 15 koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Andrzeja Szpaka . O 16.30 zaplanowano misterium bożonarodzeniowe „Droga do Betlejem”, przygotowane jako widowisko plenerowe. Program gromadzi liczną publiczność.

Przed odwiedzającymi jeszcze drugi dzień świąt, 26 grudnia. O godzinie 14.15 ponownie odbędzie się Pokłon Trzech Króli. O 15 zaplanowano koncert kolęd w wykonaniu Chóru „Laudate Dominum” z Gryfina. O 16.30 widzowie będą mogli ponownie zobaczyć misterium „Droga do Betlejem”. Całość zakończy się o godzinie 19 ogniskiem i wspólnym kolędowaniem.

Ważnym elementem Żywej Szopki są zwierzęta, które pochodzą z zaprzyjaźnionych gospodarstw. Na terenie wydarzenia można zobaczyć osła, alpaki, owce, kozy i króliki, a także ptaki: kury, kaczki, gęsi, gołębie oraz perliczki. Mimo większego niż w ostatnich latach mrozu w Szczecinie, zwierzęta przebywają w dobrych warunkach, w suchych i osłoniętych zagrodach, a opiekunowie dbają o ich właściwe zabezpieczenie przed zimnem.

Na terenie parafii działa także Gospoda w Betlejem. Odwiedzający mogą napić się kawy lub herbaty, zjeść kiełbasę z grilla, spróbować ciasta, waty cukrowej lub popcornu. Dla wielu osób jest to miejsce krótkiego odpoczynku i rozmów podczas zwiedzania szopki.

– W centrum miasta trudno dziś o taką ciszę i skupienie. Tutaj człowiek naprawdę czuje, że są święta – mówi pan Marek, mieszkaniec Szczecina, który przyjechał do Żydowiec z rodziną.

Podczas trwania Żywej Szopki zbierane są również ofiary przeznaczone na rozbudowę kościoła w Szczecinie – Żydowcach.©℗

(dg)

REKLAMA