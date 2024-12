Żywa szopka w Żydowcach po raz jedenasty

W tym roku odwiedzający Żywą Szopkę będą mieli okazję zobaczyć osła, kuca, owce, kozy, króliki, a nawet strusia. Fot. Dariusz GORAJSKI (archiwum)

Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnych spotkań, radości i wspólnego przeżywania wyjątkowych chwil. W tym roku będzie można uczestniczyć w XI edycji Żywej Szopki, organizowanej przez parafię pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żydowcach. To wydarzenie odbędzie się w dniach 24-26 grudnia.

Żywa Szopka to nie tylko miejsce, gdzie można zobaczyć postacie związane z narodzeniem Jezusa. To także żywe zwierzęta, które wnoszą autentyczność do sceny betlejemskiej. W tym roku odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć osła, kuca, owce, kozy, króliki, a nawet strusia. Zwierzęta te pochodzą od lokalnych hodowców i gospodarstw agroturystycznych z okolic Szczecina, które współpracują z parafią. Są one wypożyczane specjalnie na czas wydarzenia, a organizatorzy zapewniają im odpowiednie warunki – przestrzeń, opiekę weterynaryjną i odpowiedni pokarm.

Wydarzenie rozpocznie się w Wigilię, 24 grudnia, uroczystą Pasterką o godzinie 21, dedykowaną dzieciom. Mszy św. przewodniczyć będzie ksiądz biskup Henryk Wejman. Tego samego dnia o północy odbędzie się tradycyjna Pasterka dla wszystkich wiernych.

W kolejne dni, 25 i 26 grudnia, program obfitować będzie w koncerty kolęd w wykonaniu lokalnych artystów, m.in. Michała Wiśniewskiego, Weroniki Lalik czy Dianny Domagały. Szczególną atrakcją będzie Pokłon Trzech Króli, który odbędzie się kilkukrotnie każdego dnia.

Po raz pierwszy w tym roku, w „Gospodzie w Betlejem” odwiedzający będą mogli rozgrzać się gorącą herbatą, grzańcem bezalkoholowym oraz posmakować domowych ciast czy grillowanych przysmaków. Dla najmłodszych przygotowano słodką watę cukrową, a dla rodzin – niezapomnianą atrakcję w postaci foto budki 360.

W ramach wydarzenia zaprezentowane zostaną obrazy Barbary Kwiatkowskiej, które wprowadzą odwiedzających w świąteczny nastrój. Finałem drugiego dnia świąt będzie wspólne kolędowanie przy ognisku, które rozpocznie się o godzinie 19:00.

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP mieści się przy ul. Srebrnej 8. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich i bezpłatne.

(dg)