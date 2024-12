Świąteczna tradycja. Żywa Szopka w Żydowcach [GALERIA]

Szczecin 25.12.2024 Żywa szopka w Żydowcach Fot. Dariusz Gorajski

W parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żydowcach trwa jedenasta edycja Żywej Szopki. Rozpoczęła się 24 grudnia i potrwa do 26 grudnia, przyciągając mieszkańców Szczecina i okolic, którzy pragną poczuć ducha Bożego Narodzenia w wyjątkowej atmosferze.

Centralnym punktem żywej szopki jest stajenka, w której odtworzono scenę narodzin Jezusa. W towarzystwie żywych zwierząt – alpak, owiec, kóz, królików, ptactwa domowego – uczestnicy mogą na chwilę przenieść się do betlejemskiej nocy sprzed dwóch tysięcy lat.

Na odwiedzających czeka też "Gospoda w Betlejem", gdzie można ogrzać się przy filiżance gorącej herbaty, spróbować grzańca bezalkoholowego oraz skosztować domowych wypieków i grillowanych specjałów. Dla najmłodszych jest wata cukrowa, a całe rodziny mogą uwiecznić świąteczne chwile w fotobudce 360.

Program szopki obfituje w różnorodne atrakcje. Koncerty kolęd w wykonaniu lokalnych artystów wprowadzają w świąteczny nastrój, a codzienny Pokłon Trzech Króli gromadzi licznych widzów. Na zakończenie, 26 grudnia o godzinie 19:00, zaplanowane jest wspólne kolędowanie przy ognisku – okazja do śpiewu, refleksji i wspólnego spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze.

Odwiedzający zgodnie podkreślają, że Żywa Szopka w Żydowcach to miejsce, które przypomina o prawdziwym znaczeniu świąt Bożego Narodzenia.

– Czuję się tutaj jak w Betlejem. To niesamowite doświadczenie – spokój, ciepło i życzliwość, które tutaj panują, to prawdziwy duch świąt. Czytelnikom Kuriera Szczecińskiego życzę, aby każdy z Was odnalazł w tych dniach radość i wiarę w dobro – powiedziała pani Ewa, mieszkanka Żydowiec.

– To miejsce pokazuje, że święta to coś więcej niż prezenty. Życzę wszystkim szczecinianom zdrowia, spokoju i czasu na bycie z bliskimi. Warto przyjść i poczuć tę atmosferę – dodał pan Andrzej, który przyjechał z rodziną aż z Gryfina.

Żywa Szopka w Żydowcach to nie tylko atrakcja, ale także tradycja, która łączy ludzi, niezależnie od wieku czy przekonań. Organizatorzy zapraszają do odwiedzin, życząc wszystkim zdrowych, spokojnych i radosnych świąt.

(dg)