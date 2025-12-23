XII Żywa Szopka w Żydowcach. Świąteczne spotkanie z tradycją

Żywa Szopka po raz 12. powstanie przy kościele w szczecińskich Żydowcach, przy ul. Srebrnej. Będzie można ją odwiedzać od Wigilii do końca świąt. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych wydarzeń bożonarodzeniowych w tej części miasta. Przez trzy świąteczne dni mieszkańcy Szczecina i okolic będą mogli wspólnie przeżywać tajemnicę Bożego Narodzenia w wyjątkowej, plenerowej scenerii.

Otwarcie Żywej Szopki zaplanowano na 24 grudnia 2025 r. Podczas Pasterki dla dzieci o godz. 21.00, sprawowanej pod przewodnictwem ks. bpa Henryka Wejmana, nastąpi uroczyste rozpoczęcie wydarzenia. O północy odprawiona zostanie Pasterka parafialna. W pierwszy dzień świąt – 25 grudnia – program rozpocznie się o godz. 14.15 Pokłonem Trzech Króli. O 15.00 zaplanowano koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Andrzeja Szpaka ze Szczecina, a o 16.30 odbędzie się misterium bożonarodzeniowe pt. „Droga do Betlejem”, przygotowane jako widowisko plenerowe. Równie bogato zapowiada się 26 grudnia. O 14.15 ponownie odbędzie się Pokłon Trzech Króli, o 15.00 wystąpi Chór Laudate Dominum z Gryfina, a o 16.30 widzowie znów będą mogli zobaczyć misterium „Droga do Betlejem”. Całość zakończy się o 19.00 wspólnym kolędowaniem przy ognisku.

Podczas trwania Żywej Szopki dostępne będą imprezy towarzyszące – „Gospoda w Betlejem”, w której serwowane będą m.in. kiełbasa z grilla, kawa, herbata, grzaniec bezalkoholowy, ciasta, wata cukrowa i popcorn. Dużą atrakcją, zwłaszcza dla dzieci, będą żywe zwierzęta: osioł, alpaki, owce, kozy, króliki oraz ptactwo – kury, kaczki, gęsi, gołębie i perliczki. Podczas wydarzenia zbierane będą również ofiary na rozbudowę kościoła w Szczecinie–Żydowcach. XII Żywa Szopka to propozycja dla całych rodzin – czas wspólnego kolędowania, refleksji i radosnego świętowania Bożego Narodzenia.

Fot. Dariusz Gorajski/archiwum

