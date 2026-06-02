Wznowiono ruch po wypadku na autostradzie A6 w kierunku Niemiec

Data publikacji: 02 czerwca 2026 r. 15:37
Ostatnia aktualizacja: 02 czerwca 2026 r. 15:52
Służby drogowe poinformowały o wznowieniu ruchu na autostradzie A6 pod Szczecinem. We wtorek przed południem na jezdni prowadzącej w kierunku Szczecina, przejścia granicznego w Kołbaskowie i Berlina, auto osobowe zderzyło się z pojazdem ciężarowym.

Utrudnienia w ruchu na A6 pod Szczecinem trwały trzy godziny. Po godz. 14.30 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o udrożnieniu odcinka A6 między węzłami Szczecin Dąbie i Rzęśnica, w kierunku miasta i polsko-niemieckiej granicy.

„Zakończenie utrudnień. Wznowiono przejazd dwoma pasami ruchu” - przekazał dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA w Szczecinie.

We wtorek około godz. 11.30 na autostradzie, przed węzłem Szczecin Dąbie doszło do zderzenia samochodu i osobowego z ciężarówką. Dwie poszkodowane osoby przetransportowano do szpitala. Jedna jezdnia A6 przez półtorej godziny była zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi. Około godz. 13 udrożniono jeden pas. Po godz. 14.30 wznowiono ruch dwoma pasami. 

