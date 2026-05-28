Czwartek, 28 maja 2026 r. 
REKLAMA 17 szczecin
REKLAMA

Tragedia w Gogolewie. Pracownik zginął na drodze

Data publikacji: 28 maja 2026 r. 15:27
Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2026 r. 16:04
Tragedia w Gogolewie. Pracownik zginął na drodze
Droga krajowa nr 20 jest zablokowana. Fot. Informacje ratownicze Stargard  

Do tragicznego wypadku doszło dziś po południu na drodze krajowej nr 20 w pobliżu Gogolewa (powiat stargardzki). W wyniku zdarzenia śmierć poniósł mężczyzna, który kierował ruchem podczas prac drogowych prowadzonych tam przez firmę Maldrobud.

REKLAMA

Jak wynika ze wstępnych informacji, mężczyzna został potrącony przez samochód osobowy. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo podjętej akcji ratunkowej, życia poszkodowanego nie udało się uratować.

- Mężczyzna nie żyje - potwierdza Justyna Sochacka, rzecznik LPR w Szczecinie.

- O godzinie 13.30 na drodze krajowej nr 20, 12. km, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem mężczyzny w wieku 43 lat, który wykonywał czynności na drodze w postaci kierowania ruchem, a 43-latkiem kierującym
pojazdem Dacia Sandero - informuje asp. Wojciech Jędrych z KPP Stargard.
-  W wyniku zdarzenia pomimo podjętych czynności ratowniczych mężczyzna, który kierował ruchem zmarł. Droga jest zablokowana. Policja kieruję na objazdy.

Mężczyzna kierujący autem został przetransportowany do szpitala. Na miejscu pracują policjanci oraz służby ratunkowe, które wyjaśniają przyczyny tragedii. Droga jest zablokowana.

(w)

REKLAMA

Komentarze

kurier codzienny
2026-05-28 15:42:13
pewnie siedziała w komórce , tylko dlaczego nie zwolniła skoro były roboty drogowe
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

17 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA