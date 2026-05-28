Tragedia w Gogolewie. Pracownik zginął na drodze

Do tragicznego wypadku doszło dziś po południu na drodze krajowej nr 20 w pobliżu Gogolewa (powiat stargardzki). W wyniku zdarzenia śmierć poniósł mężczyzna, który kierował ruchem podczas prac drogowych prowadzonych tam przez firmę Maldrobud.
Jak wynika ze wstępnych informacji, mężczyzna został potrącony przez samochód osobowy. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo podjętej akcji ratunkowej, życia poszkodowanego nie udało się uratować.
- Mężczyzna nie żyje - potwierdza Justyna Sochacka, rzecznik LPR w Szczecinie.
Mężczyzna kierujący autem został przetransportowany do szpitala. Na miejscu pracują policjanci oraz służby ratunkowe, które wyjaśniają przyczyny tragedii. Droga jest zablokowana.
