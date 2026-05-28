Wypadek wojskowej ciężarówki pod Ińskiem. Poszkodowani amerykańscy żołnierze (akt. 2)

Pojazd wojskowy przewrócił się na bok na prostym odcinku drogi. Fot. Internauta

Aktualizacja 2: Jak poinformował nas przed chwilą rzecznik oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, poszkodowanych jest w sumie 8 żołnierzy amerykańskich. 4 z nich trafiło do szpitala, reszcie udzielono pomocy na miejscu. Wstępnie, zawinił kierowca, który nie zachował należytej ostrożności. Ciężarówka "załapała" pobocze i przewróciła się na bok. Okoliczności zdarzenia pod Ińskiem bada żandarmeria.

***

Aktualizacja 1: - Załoga LPR zabrała do szpitala jedną osobę z podejrzeniem urazu kręgosłupa - informuje Justyna Sochacka, rzecznik LPR w Szczecinie.

***

Do poważnego wypadku doszło dziś rano na drodze pomiędzy Czertyniem a Studnicą w gminie Ińsko, pow. stargardzki. W zdarzeniu uczestniczyła wojskowa ciężarówka przewożąca amerykańskich żołnierzy. Są osoby poszkodowane.

Jak wynika ze wstępnych informacji, na trasie Czertyń - Studnica, na prostym odcinku drogi, pojazd wojskowy przewrócił się na bok. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz Żandarmerię Wojskową. Konieczne było również wezwanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeden z poszkodowanych żołnierzy został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Na chwilę obecną nie podano informacji o stanie zdrowia rannego żołnierza ani o liczbie osób uczestniczących w zdarzeniu.

- Na miejscu trwają czynności dochodzeniowo-śledcze - poinformował major Tomasz Zygmunt, rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie. - Na razie wiadomo tyle, że jeden żołnierz amerykański został zabrany do szpitala przez śmigłowiec LPR.

(w)

