Kolejne dwa zdarzenia drogowe z udziałem motocyklistów na DK20

Fot. Ryszard Pakieser (archiwum)

Do kolejnych dwóch niebezpiecznych zdarzeń drogowych doszło w sobotę na drodze krajowej nr 20 na odcinku między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim. W tej ostatniej miejscowości odbywa się dziś duża impreza motocyklowa, stąd nasilony ruch jednośladów.

Jak już informowaliśmy, na tym samym odcinku DK20 w sobotę po południu doszło do zderzenia dwóch motocykli. Niedługo potem w pobliżu Stawów Woliczno motocyklista przewrócił się na łuku drogi. Odniósł obrażenia i został przetransportowany do szpitala.

Jak poinformował portal twojeinfo24.pl, podczas interwencji służb na miejsce wypadku nadjechał kolejny motocyklista, który uderzył w radiowóz. Na szczęście tym razem kierujący jednośladem nie został poszkodowany. Od policji otrzymał jednak mandat i punkty karne.

W rejonie zdarzeń na drodze wprowadzono ruch wahadłowy.

(k)

