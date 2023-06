Wznowiono rejsy do świnoujskiej latarni i fortu

Dzisiaj rano (niedziela, 4 czerwca) wznowione zostały komercyjne rejsy przez Świnę do latarni morskiej i Fortu Gerharda. Stateczek, który jako jedyny pływa obecnie do zabytków na prawobrzeżu Świnoujścia, został już naprawiony.

Jak poinformowała „Kurier” Agata Kucharska z Muzeum Obrony Wybrzeża w Forcie Gerharda rejsy zostały wznowione po jednodniowej przerwie. Przypomnijmy, że w minioną sobotę jednostka uległa awarii i wobec zamknięcia przez wojewodę zachodniopomorskiego ul. Ku Morzu, zarówno fort jak i latarnia zostały całkowicie odcięte od ruchu turystycznego.

- Statek na szczęście już jest naprawiony i do nas pływa. Zapraszamy - mówi A. Kucharska.

Dodajmy, że od 54 dni do prawobrzeżnego fortu i latarni w Świnoujściu dotrzeć można jedynie drogą wodną - w ramach komercyjnych rejsów oferowanych przez Adler Schiffe w porozumieniu z Muzeum Obrony Wybrzeża. Nadal nie wytyczono żadnej drogi lądowej do wspomnianych atrakcji turystycznych. Zarówno fort jak i latarnia utrzymują się dzięki biletom sprzedawanym turystom. W jednym i drugim przypadku, po wprowadzeniu blokady, zyski spadły drastycznie. Pracownicy obiektów alarmują, że jeżeli ta sytuacja będzie się utrzymywać, to tutejsze muzea zbankrutują.

