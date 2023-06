Latarnia i Fort Gerharda całkowicie odcięte. Od strony Świny też

Latarnia Morska i Fort Gerharda w Świnoujściu zostały całkowicie odcięte. Jak informuje na swojej stronie Muzeum Obrony Wybrzeża, zepsuł się jedyny statek, którym można było dopłynąć do obiektów.

- Z wielką przykrością informujemy, że dziś Fort Gerharda jest zamknięty. Nie ma drogi lądowej, a jedyny statek, który komercyjnie do nas pływał właśnie się popsuł - czytamy na stronie Muzeum Obrony Wybrzeża. Podobny wpis o niemożliwości korzystania z obiektu zamieściła latarnia morska.

Przypomnijmy, że od 53 dni droga lądowa do tych wielkich atrakcji Pomorza Zachodniego została zamknięta przez wojewodę zachodniopomorskiego, który – po rekomendacji służb – postanowił wprowadzić w ramy strefy bezpieczeństwa ul. Ku Morzu obok terminalu LNG. To jedyna droga dojazdowa do latarni i fortu, ale także do tutejszej plaży, części szlaku rowerowego R10 oraz szlaku fortecznego, który prowadzi do fortu aż pod Przytór.

Do tej pory nie doszło do wytyczenia drogi alternatywnej, nie znaleziono żadnego kompromisu, a ludzie organizują kolejne protesty, domagając się otwarcia ul. Ku Morzu. Ruch do fortu i latarni odbywa się tylko dzięki komercyjnym rejsom, które istnieją dzięki współpracy muzeum oraz firmy Adler Schiffe.

Tekst i fot. BaT