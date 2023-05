Turysta przejechał rowerem przez „zonę” przy gazoporcie. „Nevím, jsem Čech”

– Po pierwsze, nie brałby ze sobą na statek roweru, a po drugie, w tym czasie akurat rejsów żadnych nie było – tłumaczy gospodarz fortu. – Okazało się, że dotarł do nas jak za starych dobrych czasów, na rowerze. I nikt go nie zaczepił.

Do fortu i latarni morskiej od miesiąca można dotrzeć jedynie drogą wodną, w ramach zorganizowanego rejsu, ale przejazd lądem jest niemożliwy. A przynajmniej nie legalnie, bo wokół pobliskiego gazoportu wyznaczono strefę bezpieczeństwa i wszyscy turyści, którzy przyjeżdżają tutaj, czy to autami, czy rowerami – są odsyłani przez mundurowych.

Komentarze

@Polacy 2023-05-16 15:56:57 Nigdy, ale to nigdy, tak jak nasi ojcowie i praojcowie nie przyzwyczaimy się do poczucia niższej wartości. My jesteśmy Polakami, tak jak NASI rodzice nas wychowali. Przestańmy się rozgrywać na wszystkie możliwe sposoby, weźmy się do kupy. Nie dajmy się tym cyrkom, kpinom. Czas skończyć z tandetą, badziewiem, tasiemkami, kartonami etc. Ludzie, toż to nie cyrk, a my nie małpy! To nasze życie!!!!!

abc 2023-05-16 15:43:13 jaki kraj - taka ochrona :)

Polacy 2023-05-16 15:40:56 Są w Polsce obywatelami drugiej albo nawet trzeciej kategorii... Przyzwyczajacie się frajerzy do realiów ukropolin.

Jożin z Bażin 2023-05-16 15:35:53 I tyle w temacie "bezpieczeństwa" i sensowności tych wszystkich ograniczeń. Czecha nikt nie niepokoił, podobnie jak "hiszpańskich nurków" w zatoce gdańskiej. Jakby ktoś chciał wysadzić ten żałosny gazoport, to zrobiłby to bez najmniejszego problemu, a wszelkie ograniczenia, tylko działają na szkodę okolicznych mieszkańców i turystów.

Noras 2023-05-16 15:34:53 ta cała strefa ochronna - to jedna wielka kpina k... mać!!! otwierać ulicę Ku Morzu!!!

cyrk 2023-05-16 15:09:24 Tak, mieszkańcy doskonale wiedzą, jak wygląda ten nadmuchany do granic absurdu stan bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo to jest, ale szukać go trzeba w normalnych ludziach!!! Póki co, obnażonych z godności i normalności!!!!

Warszowianka 2023-05-16 15:06:27 Brawa dla służb mundurowych się należą. Naprawdę wszyscy rodacy czują się bezpieczni. Strefa bezpieczeństwa jest kpiną co udowodnił Jozin z Czech.

@Dawid 2023-05-16 15:05:59 najpierw przyjedź, zobacz ten cyrk pod tytułem bezpieczeństwo masy krytycznej, bezpieczeństwo racja stanu i inne dyrdymały. zabrakło tylko kartonów, ale trzeba byłoby pogadać ze służbami sprzątającymi miasto. Mają tego sporu. Można jeszcze podmontować ten pic na wodę fotomantaż!!!! Jaja kwadratowe!!! gdybyście to zobaczyli trolle, co musicie komentować, to może trochę byłoby wstyd. Chociaż nie takie typy nie mają żadnych zahamowań!!!!

@brawo 2023-05-16 15:02:28 mądre spostrzeżenie! przyłączam się do gratulacji!

@Wujek 2023-05-16 15:01:19 Te, wuja, to takim sposobem, wszyscy, co przemieszczają się wzdłuż ulicy Barlickiego, ba niektórzy mieszkają w strefie 200 m, to jak ich odwiedzi wuja ze wschodu, to cio? mają intruza zgłosić do władz? Weź ty trollu puknij się trochę w pusty łeb, bo tobie paruje. Wychyl się przez okno i zaczerpnij powietrza!!!

Ary 2023-05-16 14:58:50 Skoro rakiety i balony sobie niezauważone i niepokojone latają przez granicą państwa to co się dziwić takiemu turyście że go nikt nie widział i nie zatrzymał. Taki poziom, standard, itd. A nasz panujące nam miłościwie władze non stop paplą jakie to bezpieczeństwo kraju dla nich najważniejsze :) parodia

Wujek 2023-05-16 14:18:09 Ci którzy obsłużyli go w Forcie powinni zostać ukarani za nie zgłoszenie intruza do władz

Dawid 2023-05-16 14:16:17 bardzo solidny mandat się należy, u Niemca nie byłoby litości. Jeden z drugim dostanie mandat to od razu przestaną udawać Czecha pardon Greka

brawo 2023-05-16 14:09:45 Gratulacje dla Mundurowych .Zaimponowali mi skutecznością