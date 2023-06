Marsz w obronie zabytków i plaży

Manifestujący przeszli ulicami lewobrzeża i zbierali podpisy pod petycją do premiera RP. Chcą dostępu do plaży, latarni morskiej, Fortu Gerharda, falochronu centralnego, a także szlaku fortecznego i trasy rowerowej R10. Fot. Bartosz TURLEJSKI

Mieszkańcy Świnoujścia przeszli ulicami miasta, manifestując przeciw blokowaniu jedynej drogi dojazdowej do prawobrzeżnej plaży, latarni morskiej, Fortu Gerharda, falochronu centralnego, a także odcinaniu dostępu do szlaku fortecznego i trasy rowerowej R10. Protestujący zbierają teraz podpisy pod petycją do premiera Mateusza Morawieckiego.

Przypomnijmy, że blokada ul. Ku Morzu prowadzącej do wspomnianych obiektów została zarządzona przez wojewodę zachodniopomorskiego, który powołał się na opinię służb, że wobec wojny na Ukrainie należy bardziej chronić terminal LNG. Dzisiaj dostęp do zabytków jest możliwy tylko poprzez rejsy stateczkami, które odbywają się jedynie dzięki współpracy muzeum z Fortu Gerharda z prywatnym armatorem. Jeżeli chodzi natomiast o infrastrukturę w postaci np. drogi dojazdowej do plaży, ścieżki rowerowej i parkingu, to na prawobrzeżu najbliższe znajdują się w… sąsiedniej gminie, w Międzyzdrojach.

Marsz ruszył w środę (31 maja) o g. 17. To był pięćdziesiąty dzień blokady. Mieszkańcy Warszowa spotkali się przy boisku im. Tadeusza Kaczmarka na

