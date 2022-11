Koło młyńskie i karuzela na Szczecińskim Jarmarku Bożonarodzeniowym

Puknijcie sie...

2022-11-22 11:07:11

Kto w mróz będzie korzystał z koła młyńskiego, taka "Fryga" to tylko u Piotra we Ciecinie, cóż to za atrakcją. ? Chyba że to taki skecz, to wtedy zupełnie zrozumiałe, postawić jeszcze tęczowe wanny, do kąpieli i dodatkowe świąteczne pomniki Jarzyny. Wszyscy się chociaż uśmieją. A na bramie portowej postawić choinkę, na środku, żeby uspokoić ruch- jeszcze bardziej. Na koło wsadzić radnych, niech tam szaleją, aż zamarzną.