Wypadek przed wjazdem do Żarowa. Helikopter zabrał motocyklistę do szpitala

Ok. godz. 17 na drodze Stargard – Żarowo doszło do poważnego wypadku drogowego. Dwie osoby przetransportowano do szpitala. Na drodze Stargard – Żarowo zderzyły się trzy pojazdy; dwa auta osobowe i motocykl.

- Kierowca volvo, jadąc od strony Stargardu w kierunku Żarowa najechał na tył poprzedzającego go nissana – informuje podkom. Krzysztof Wojsznarowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Nissan zjechał na skutek tego na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z motocyklistą.

Na miejsce zdarzenie wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które zabrało 21-letniego motocyklistę do szpitala. Doznał on m.in. obrażeń miednicy. Poszkodowany został także 60-leetni kierowca nissana. Trafił do szpitala. Wszyscy kierujący byli trzeźwi. Kierowca volvo, w wieku 80 lat, nie doznał poważniejszych obrażeń.

(w)