Wypadek na drodze Witkowo - Kolin. Są poszkodowani

Między Witkowem Pierwszym a Kolinem (powiat stargardzki) bus wypadł z drogi i uderzył w drzewo.

Jak informuje policja, mieszkaniec Ostrowa, kierujący volkswagenem crafterem z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył pojazdem w drzewo. Podróżowało nim trzech mężczyzn.

- Dwóch jest poszkodowanych, zostali zabrani do szpitala z poważnymi obrażeniami - informuje st. sierż. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjechały dwa zespoły ratownictwa medycznego.

- Obaj poszkodowani to mężczyźni w wieku 35 lat - informuje Paulina Heigel, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Pierwszy z urazem kręgosłupa i klatki piersiowej został zabrany śmigłowcem do szpitala. Drugi z urazem brzucha i kolana, został przetransportowany do szpitala karetką.

Na miejsce pojechały służby; straż pożarna ze Stargardu, strażacy z OSP Kolin i Dolice, zespół ratownictwa medycznego i drogówka.

- Droga jest całkowicie zablokowana - informuje policja, która kieruje kierowców objazdami.

(w)