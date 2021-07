Czołowe zderzenie bmw z motocyklem

W środę, 21 lipca ok. godz. 20.40 na ul. Kościuszki w Stargardzie doszło do wypadku drogowego. Poszkodowany w nim motocyklista trafił do szpitala.

Bmw kierowała 42-letnia stargardzianka. Jadąc ulicą Kościuszki od strony Kauflandu, podczas wykonywania manewru skrętu w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu, jadącemu z naprzeciwka motocykliście. Doszło do czołowego zderzenia obu pojazdów. Kierowca motocykla, 31-letni stargardzianin trafił do szpitala. Doznał obrażeń lewej ręki i prawej nogi.

- Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi - informuje Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Poszkodowany w wypadku mieszkaniec Stargardu, nie miał uprawnień do kierowania pojazdem.

(w)