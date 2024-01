Wypadek na chociwelce, dachowanie na trasie Chociwel - Dobropole. Cztery osoby w szpitalu

Na chociwelce bus zderzył się z samochodem osobowym. Fot. OSP Sowno

5 stycznia wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 142 wydarzył się wypadek drogowy. Trudne warunki drogowe były przyczyną także dwu innych zdarzeń w powiecie stargardzkim.

Na chociwelce 5 stycznia wieczorem był wypadek drogowy z udziałem busa i samochodu osobowego.

- Samochodami podróżowało łącznie 5 osób - informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Sownie, która działała na miejscu zdarzenia. Jak informuje mł. kpt. Krystian Szałański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, trzy osoby zostały ranne. Przewieziono je do szpitala. Droga nr 142 była przez pewien czas zablokowana.

W powiecie stargardzkim doszło z początkiem weekendu także do innych zdarzeń drogowych. 6 stycznia osobowe auto wpadło w poślizg na drodze Chociwel - Dobropole. Kierowca został ranny. Przetransportowano go do szpitala. Do kolejnego zdarzenia doszło na S-10 na wysokości Świętego. Tam z kolei cysterna wpadła do rowu. Nikt w tym zdarzeniu na szczęście nie odniósł obrażeń.

(w)