Odpowie za śmiertelny wypadek. Akt oskarżenia już jest w sądzie

W czołówce, do której doszło na drodze 142 za zjazdem na Storkówko, gm. Stara Dąbrowa, zginęła jedna osoba. Fot. OSP Sowno

Sprawcą wypadku drogowego, który wydarzył się 6 kwietnia br. na drodze wojewódzkiej nr 142, zajmowała się stargardzka prokuratura, która sporządziła już akt oskarżenia. Za spowodowanie wypadku drogowego skutkującego śmiercią innej osoby kierowcy toyoty hilux grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

– Prokurator rejonowy w Stargardzie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko kierowcy podejrzanemu o umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym 6 kwietnia 2023 r. na 15 km drogi wojewódzkiej nr 142 – informuje Piotr Wieczorkiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. – Poprzez przekroczenie prędkości administracyjnie dozwolonej w obszarze niezabudowanym i poruszanie się samochodem marki Toyota Hilux z prędkością 116 km/h doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem marki Toyota Corolla. Doszło do tego podczas manewru wyprzedzania.

Na skutek wypadku śmierć poniósł kierowca toyoty corolli, który zmarł w szpitalu, zaś pasażer doznał obrażeń powyżej dni siedmiu – złamania obojczyka i żeber. Podejrzany o spowodowanie wypadku przyznał się do zarzucanego mu czynu. ©℗

(w)