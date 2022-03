Wyleją asfalt na węźle Szczecin Kijewo. Będą utrudnienia

Od poniedziałku (28 marca) do końca tygodnia wystąpią utrudnienia w ruchu związane z układaniem nawierzchni bitumicznej na węźle Szczecin Kijewo łączącym autostradę A6 z drogą krajową nr 10. Prace prowadzone będą również na funkcjonujących łącznicach, co będzie się wiązało z czasowym wyłączeniem ich z ruchu na kilka, kilkanaście godzin.

To znak, że przebudowa węzła drogowego Szczecin Kijewo wchodzi w końcową fazę.

– Utrudnienia w ruchu potrwają do 2-3 kwietnia – poinformował Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Całkowite zakończenie prac związanych z przebudową węzła planowane jest na lipiec tego roku.

W tych dniach prace będą prowadzone również na obecnie otwartych łącznicach, gdzie na całej szerokości jezdni zostanie ułożona warstwa ścieralna. Dlatego planowane są wyłączenia z ruchu poszczególnych relacji. I tak, w poniedziałek (28 marca) od ok. godz. 18 do późnych godzin nocnych będzie zamknięta relacja Stargard – Świnoujście i Szczecin – Świnoujście; we wtorek i środę (29-30 marca) od ok. godz. 17 do późnych godzin nocnych – Kołbaskowo – Stargard; w czwartek (31 marca) i w sobotę (2 kwietnia) od ok. godz. 9 do 17 – Szczecin – Kołbaskowo,

Dodatkowo, na czwartek (31 marca) planowane jest przełożenie ruchu z jezdni A6 w stronę Kołbaskowa na jezdnię w stronę Świnoujścia/Gdańska. Większość robót będzie wykonywana w godzinach nocnych, gdy jest mniejszy ruch.

– Ruch zostanie skierowany na objazdy poprzez sąsiednie węzły drogowe – zaznacza M. Grzeszczuk. – Terminy wprowadzania poszczególnych utrudnień mogą być jeszcze modyfikowane ze względu na ewentualne zmiany warunków pogodowych.

Wykonanie nawierzchni umożliwi realizację dalszych prac, w tym robót wykończeniowych.

– Sukcesywnie wykonywane jest oznakowanie pionowe, oświetlenie, bariery energochłonne i prace wykończeniowe przy nowym wiadukcie w ciągu DK10 – dodaje M. Grzeszczuk. – Na odcinkach nowych nawierzchni zostanie jeszcze wykonane oznakowanie poziome. Likwidowane będą stopniowo przejazdy między jezdniami i łącznicami używane na wcześniejszych etapach robót.

