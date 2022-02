Drogowcy znów na Estakadzie Pomorskiej w Szczecinie

Z uwagi na nieprzewidziane roboty, zamknięty dla ruchu samochodów został znów początkowy fragment prawego pasa jezdni wyjazdowej Estakady Pomorskiej na ul. Gdańskiej.

Jak długo potrwa to utrudnienie w postaci zwężenia nie wiadomo. Komunikat, jaki przekazał nam Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, zleceniodawcy trwającej tam wciąż przebudowy, jest tyleż lakoniczny, co mało konkretny.

- Pas jest już zamknięty i pozostanie taki do czasu zakończenia robót – na dzień dzisiejszy konkretny termin nie jest możliwy do wskazania. Prace polegają na wpięciu kanalizacji do studni ulokowanej na skarpie - napisał w nim rzecznik SIM.

W tym rejonie trwa teraz urządzanie na nowo jezdni wspomagającej biegnącej poniżej estakady. Cała inwestycja powinna zakończyć się do września. ©℗

(MIR)