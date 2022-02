Ulica Korzeniowskiego w Szczecinie z blokadą

chamstwo

2022-02-25 18:06:25

To jest istne chamstwo w stosunku do okolicznych mieszkańców. Najpierw pod pretekstem tego remontu zabrano nam jeden z niewielu darmowych parkingów w okolicy a teraz jeszcze zabierają możliwość dojazdu do posesji. Czy ktoś się w ogóle interesuje w tym kontekście losem mieszkańców?