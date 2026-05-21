Wykonawca wróci do budowy reprezentacyjnych bulwarów

Fot. archiwum/Artur BAKAJ

To było pewne, ale potrzebny był czas. Mowa o wydaniu prawidłowych pozwoleń na budowę nowego otoczenia przepływającej przez Kołobrzeg Parsęty.

Chodzi o odcinek pomiędzy mostami przy ulicach Kamiennej a Łopuskiego. Przypomnijmy, że inwestycja rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku. Pozwolenie na nią wydał Starosta Kołobrzeski. Okazało się, że miało ono wadę prawną i trzeba było je unieważnić. Chodzi o to, że teren objęty inwestycją należy nie tylko do miasta, ale i do Skarbu Państwa. O ile pozwolenie na budowę w zakresie gruntów miejskich mógł wydać starosta, o tyle w przypadku gruntów państwowych zrobić to mógł tylko wojewoda.

W tej sytuacji budowę należało wstrzymać i wdrożyć nową ścieżkę zmierzającą do uzyskania prawidłowo przygotowanych pozwoleń na budowę. Właśnie je wydano. Gdy tylko się uprawomocnią, wykonawca znów będzie mógł wejść na plac budowy.©℗

