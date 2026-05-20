Chcą darmowego parkowania. Petycja trafi do kołobrzeskich radnych

Po sezonie na parkingu przy kołobrzeskim amfiteatrze faktycznie wieje pustką. Fot. Artur BAKAJ

W Kołobrzegu pojawiła się oddolna inicjatywa wprowadzenia zmian w zasadach korzystania z miejskich parkingów przy amfiteatrze oraz ulicach Bałtyckiej, Kasprowicza, Okopowej i Śliwińskiego.

Chodzi o zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłat posiadaczy Kołobrzeskich Kart Mieszkańca. Przywilej miałby obowiązywać poza sezonem turystycznym. Dokument w tej sprawie nie został jeszcze przekazany do Biura Rady Miasta. Na razie zbierane są pod nim podpisy na portalu petycjeonline.com. Inicjatorem wprowadzenia zmiany jest Kołobrzeżanin Grzegorz Drozdowski, który zauważa, że obecnie obowiązujący system pobierania opłat nie uwzględnia różnic w natężeniu ruchu pomiędzy sezonem wakacyjnym a pozostałą częścią roku. Jesienią, zimą i wczesną wiosną parkingi nie są w 100 procentach oblegane. Mimo to obowiązują na nich opłaty, co sprawia, że zmotoryzowani mieszkańcy miasta zamiast zostawiać swoje pojazdy na wyznaczonych placach wolą jeździć po okolicy szukając bezpłatnych miejsc. Gdyby miejskie parkingi były dla nich bezpłatne, zmniejszyłoby się natężenie ruchu, a co za tym idzie emisja spalin. Tak przynajmniej uważają osoby, które zadeklarowały poparcie dla inicjatywy.

Co na to kołobrzescy radni? Na razie nie zabierali w tej sprawie oficjalnego stanowiska. Bacznie jednak przyglądają się temu, ile osób wsparło ideę, a w ciągu pierwszych trzech dni publikacji petycji było ich już ponad 150. ©℗

