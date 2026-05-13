Kołobrzeska inwestycja wstrzymana na dłużej. Płazy mają spokój

Wykonawca zszedł z placu budowy, ustępując miejsca płazom. Fot. Artur BAKAJ

Jak już informowaliśmy, migracja płazów podążających do rewitalizowanego stawu w kołobrzeskim Parku im. Antoniego Szarmacha spowodowała wstrzymanie robót. Wśród przemieszczających się w kierunku wody zwierząt były między innych podlegające ochronie ropuchy szare.

Okazało się, że na etapie przygotowywania inwestycji nie uwzględniono w sposób wystarczająco szczegółowy tego faktu. Dlatego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przerwał trwające prace, wstrzymując je, jak obecnie podaje, na dwa miesiące. Czas ten ma pozwolić na dokładniejsze przyjrzenie się sytuacji przyrodniczej miejsca inwestycji i podjęcie wymaganych kroków. Nie oznacza to jednak, że decyzję o pozwoleniu na budowę wydano z pogwałceniem prawa.

– Przygotowując inwestycję rewitalizacji tej części parku, miasto dochowało obowiązujących procedur i działało w oparciu o wymagane formalnie uzgodnienia. Jednocześnie ta sytuacja pokazuje, że w przypadku tego typu przedsięwzięć obowiązujące przepisy i standardowe procedury nie zawsze pozwalają z odpowiednią precyzją uchwycić wszystkie lokalne uwarunkowania środowiskowe, zwłaszcza te związane z okresową aktywnością i migracją gatunków. Dlatego, niezależnie od spełnienia wymogów formalnych podjęliśmy dodatkowe działania, aby jak najlepiej rozpoznać sytuację i przygotować rozwiązania służące ochronie siedliska płazów – wyjaśnia zaistniałą sytuację rzecznik prasowy kołobrzeskiego magistratu Michał Kujaczyński.

W spotkaniu w sprawie wstrzymanej inwestycji poza urzędnikami uczestniczył przedstawiciel firmy Biotope Usługi Przyrodnicze, której zlecono pochylenie się nad problemem oraz wolontariusze, którzy jako pierwsi zaalarmowali o migracji płazów w rejonie rewitalizowanego stawu. Choć spotkanie miało charakter roboczy, okazało się bardzo cenne.

– Omówiono przebieg tegorocznej migracji płazów, możliwe kierunki ich przemieszczania się. Jak podkreślono, takie procesy przyrodnicze są zmienne i mogą wyglądać inaczej w kolejnych latach, dlatego właściwe planowanie działań wymaga ostrożności, obserwacji i wsparcia specjalistów. Ważnym elementem rozmów były także rozwiązania, które mogą realnie poprawić bezpieczeństwo siedliska. Dyskutowano m.in. o takim kształtowaniu otoczenia stawu, by sprzyjało ono przemieszczaniu się płazów w stronę terenów zielonych, a nie w kierunku ulicy – zaznacza M. Kujaczyński.

Obecnie miasto czeka na decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie warunków kontynuowania wstrzymanej inwestycji. ©℗

