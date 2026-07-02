Wykonawca obwodnicy Mierzyna wybrany po raz drugi

Graf. GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za najkorzystniejszą w przetargu na budowę obwodnicy Mierzyna w ciągu DK10 uznała ofertę firmy Budimex, która wyceniła swoją pracę na 153,4 mln zł.

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Jest to ponowny wybór. W lutym tego roku GDDKiA wybrała ofertę firmy Rubau. Od tego rozstrzygnięcia złożono odwołanie, a Krajowa Izba Odwoławcza zadecydowała o odrzuceniu pierwotnie wybranej i konieczności ponownego badania wszystkich ofert. Od drugiego wyboru najkorzystniejszej oferty w ciągu 10 dni może jeszcze zostać złożone odwołanie do KIO.

- Jeśli nie będzie odwołań, przekażemy dokumentację z przetargu do standardowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zakładamy, że przy sprawnym przebiegu procedur kontrolnych i braku odwołań umowę podpiszemy w trzecim kwartale tego roku - informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego Oddziału GDDKiA.

Inwestycja powstanie w systemie Buduj. W ciągu 30 dni od podpisania umowy GDDKiA przekaże wykonawcy plac budowy i będą mogły ruszyć roboty. Obwodnica powinna być gotowa w ciągu 22 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca). Według planów kierowcy będą mogli skorzystać z nowej drogi w pierwszej połowie 2029 r.

Obwodnica przejmie ruch z powstającej S6

Nowa droga o długości 4,6 km w połowie będzie przebiegała na terenie Szczecina, gdzie drogami zarządza Prezydent Miasta. Inwestycja jest więc prowadzona wspólnie przez GDDKiA i samorząd. W 2022 r. oba podmioty podpisały porozumienie dotyczące prac przygotowawczych, na podstawie których został przygotowany projekt budowlany. Dokumentacja dla drogi była gotowa w 2024 roku, co pozwoliło na rozpoczęcie procedury uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na początku ubiegłego roku GDDKiA podpisała z Miastem Szczecin porozumienie obejmujące etap robót budowlanych.

Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina w stronę granicy polsko-niemieckiej, przebiega przez gęsto zabudowany Mierzyn. W godzinach szczytu na drodze codziennie tworzą się korki. Ruch na tym odcinku DK10 jeszcze znacząco wzrośnie po powstaniu Zachodniej Obwodnicy Szczecina, gdyż trasa ta będzie jednym z głównych dojazdów do centrum miasta z nowej S6. GDDKiA podpisała już umowy na realizację wszystkich trzech odcinków Zachodniej Obwodnicy Szczecina i pierwsze prace w terenie już trwają.

- Biegnąca obecnie przez Mierzyn DK10 nie byłaby w stanie obsłużyć dodatkowego ruchu, dlatego potrzebny jest nowy przebieg tej drogi. Zapewni on właściwy dojazd do ekspresowej obwodnicy stolicy województwa zachodniopomorskiego - ocenia Mateusz Grzeszczuk.

Początkiem drogi od strony Szczecina będzie skrzyżowanie na końcu ulicy Ku Słońcu w rejonie istniejącego centrum handlowego. Ten początkowy fragment, o długości ponad 200 m, to teren Miasta Szczecin. Dalej trasa będzie biegła w kierunku północnym aż do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego. Za ten odcinek o długości 1,2 km będzie odpowiadała GDDKiA. Dalej trasa ponownie wejdzie na teren Szczecina i pobiegnie w kierunku zachodnim, przechodząc częściowo przez teren ogródków działkowych. Po 2,1 km droga opuści teren miasta. Dalej nowa DK10 po pokonaniu 1,3 km dotrze do węzła Szczecin Zachód (Dołuje). Za ten ostatni fragment również odpowiada GDDKiA.

(k)

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