Obwodnica Mierzyna, przedłużona linia tramwajowa, Most Kłodny. Te inwestycje mają zmienić Szczecin

Nad obwodnicą Mierzyna, przedłużeniem linii tramwajowej poza Centrum Handlowe "Ster" oraz Mostem Kłodnym, czyli realizowanymi i dopiero planowanymi inwestycjami istotnymi dla rozwoju Szczecina, we wtorek pochylili się radni miasta. Zmiany w infrastrukturze omawiano na wspólnym posiedzeniu miejskich komisji.
Obwodnica Mierzyna ma odciążyć ruch tranzytowy przez Mierzyn, a co za tym idzie - zwiększyć bezpieczeństwo na drogach w tej części miasta. Zapewni również dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Łukasz Lendner, dyrektor regionalnego oddziału GDDKiA, przypomniał, że przetarg ogłoszono w maju tego roku. Aktualny etap to badanie ofert. W postępowaniu wzięło udział 10 wykonawców, a zadeklarowane kwoty wynoszą od 139,9 do 227,2 mln zł.
Najlepsza propozycja ma zostać wybrana na przełomie października i listopada. Podpisanie umowy zaplanowano na połowę grudnia tego roku. Zakończenie budowy obwodnicy z łącznikiem do DK 10 to 2028 rok. Zakończenie budowy obejścia Szczecina – drugi kwartał 2029 roku.
Podczas posiedzenia okazało się, że na dobre wraca temat tramwaju w stronę Mierzyna. Ale w innej formie niż ta, która była planowana w poprzednich wersjach tego pomysłu.
- Tramwaj ma ruszyć z ronda Gierosa, jechać ulicą Ku Słońcu, mijać pętlę na ulicy Kwiatowej, pojechać do obszaru, który teraz jest przeznaczony na pętlę, a potem przebić się przez jezdnię ulicy Ku Słońcu w kierunku tyłów Centrum Handlowego "Ster". Tam jest firma "Metro", skrzyżowanie ulic generała Maczka i Polskich Marynarzy. Tam będzie specjalna pętla dla tramwaju dwukierunkowego - informował Michał Przepiera. - Klasyczna pętla pojawi się w tym na obszarze wysokości Mierzyna. Pętla Kwiatowa zostaje. Ciekawostka: tramwaj wzdłuż ul. Ku Słońcu będzie mógł jechać w dwóch kierunkach, w kierunku centrum handlowego i od centrum handlowego, i nie będzie musiał wjeżdżać na pętlę Kwiatowa.
Główne zmiany w stosunku do poprzedniego projektu to przedłużenie linii nie do samego "Steru", ale także za to centrum, do krańcówki "Maczka" - oraz przesunięcie osi linii tramwajowej, które pozwoli na zachowanie większej ilości drzew na ul. Ku Słońcu. Trzeba będzie wybudować prawie 2 km nowych torów.©℗
Alan Sasinowski