Obwodnica Mierzyna, przedłużona linia tramwajowa, Most Kłodny. Te inwestycje mają zmienić Szczecin

We wtorek radni debatowali nad ważnymi projektami infrastrukturalnymi.

Nad obwodnicą Mierzyna, przedłużeniem linii tramwajowej poza Centrum Handlowe "Ster" oraz Mostem Kłodnym, czyli realizowanymi i dopiero planowanymi inwestycjami istotnymi dla rozwoju Szczecina, we wtorek pochylili się radni miasta. Zmiany w infrastrukturze omawiano na wspólnym posiedzeniu miejskich komisji.

Obwodnica Mierzyna ma odciążyć ruch tranzytowy przez Mierzyn, a co za tym idzie - zwiększyć bezpieczeństwo na drogach w tej części miasta. Zapewni również dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Łukasz Lendner, dyrektor regionalnego oddziału GDDKiA, przypomniał, że przetarg ogłoszono w maju tego roku. Aktualny etap to badanie ofert. W postępowaniu wzięło udział 10 wykonawców, a zadeklarowane kwoty wynoszą od 139,9 do 227,2 mln zł.

Najlepsza propozycja ma zostać wybrana na przełomie października i listopada. Podpisanie umowy zaplanowano na połowę grudnia tego roku. Zakończenie budowy obwodnicy z łącznikiem do DK 10 to 2028 rok. Zakończenie budowy obejścia Szczecina – drugi kwartał 2029 roku.

Podczas posiedzenia okazało się, że na dobre wraca temat tramwaju w stronę Mierzyna. Ale w innej formie niż ta, która była planowana w poprzednich wersjach tego pomysłu.

- Tramwaj ma ruszyć z ronda Gierosa, jechać ulicą Ku Słońcu, mijać pętlę na ulicy Kwiatowej, pojechać do obszaru, który teraz jest przeznaczony na pętlę, a potem przebić się przez jezdnię ulicy Ku Słońcu w kierunku tyłów Centrum Handlowego "Ster". Tam jest firma "Metro", skrzyżowanie ulic generała Maczka i Polskich Marynarzy. Tam będzie specjalna pętla dla tramwaju dwukierunkowego - informował Michał Przepiera. - Klasyczna pętla pojawi się w tym na obszarze wysokości Mierzyna. Pętla Kwiatowa zostaje. Ciekawostka: tramwaj wzdłuż ul. Ku Słońcu będzie mógł jechać w dwóch kierunkach, w kierunku centrum handlowego i od centrum handlowego, i nie będzie musiał wjeżdżać na pętlę Kwiatowa.

Główne zmiany w stosunku do poprzedniego projektu to przedłużenie linii nie do samego "Steru", ale także za to centrum, do krańcówki "Maczka" - oraz przesunięcie osi linii tramwajowej, które pozwoli na zachowanie większej ilości drzew na ul. Ku Słońcu. Trzeba będzie wybudować prawie 2 km nowych torów.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 8.10.2025 r.

Alan Sasinowski