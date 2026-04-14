Przeszkody w sprawie obwodnicy Mierzyna. Wyrok KIO wstrzymuje budowę

Nowa obwodnica połączy ulice Ku Słońcu i Łukasińskiego w Szczecinie z zachodnią obwodnicą Szczecina (S6). Ominie Mierzyn i Skarbimierzyce od północy. Fot. Dariusz Gorajski

​Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu drogi krajowej nr 10 znów przesuwa się w czasie. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) unieważniła wybór oferty firmy Rubau Polska, która pierwotnie wygrała przetarg z kwotą 140 mln zł. Decyzja ta jest efektem odwołania złożonego przez Budimex – drugiego oferenta w wyścigu o kontrakt. Budimex skutecznie zakwestionował wycenę prac przez konkurenta oraz dowiódł, że zwycięska oferta nie spełniała wymogów formalnych. Choć propozycja Budimexu jest o 13 mln zł droższa, po wyroku KIO to właśnie ta firma stała się faworytem do przejęcia inwestycji.

​Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi ponownie dokonać wyboru wykonawcy, co zajmie przynajmniej kilka tygodni. Sytuację może jednak skomplikować firma Rubau, jeśli zdecyduje się zaskarżyć wyrok do sądu. W takim przypadku procedura wyboru może utknąć w martwym punkcie na kolejne miesiące. Jeśli jednak sprawa nie trafi na drogę sądową, realnym terminem podpisania umowy jest druga połowa 2026 roku. Biorąc pod uwagę, że przetarg ogłoszono blisko rok temu, opóźnienie staje się coraz bardziej dotkliwe dla lokalnej infrastruktury.

​Nowa trasa o długości kilku kilometrów ma kluczowe znaczenie dla komunikacji w regionie. Droga połączy ulicę Ku Słońcu w Szczecinie z Zachodnią Obwodnicą Szczecina (S6), omijając Mierzyn i Skarbimierzyce od północnej strony. Trasa przebiegnie m.in. w rejonie ulicy Łukasińskiego oraz ogrodów działkowych, aż do planowanego węzła Dołuje. Inwestycja posiada już komplet dokumentów i decyzję ZRID, co oznacza, że po rozstrzygnięciu sporów prawnych wykonawca będzie mógł natychmiast rozpocząć prace. Na realizację zadania przewidziano 22 miesiące, z wyłączeniem okresów zimowych, co oznacza, że pierwsi kierowcy pojadą nowym odcinkiem najwcześniej w 2028 roku.

(dg)

