Wykonawca obwodnicy Mierzyna wybrany. Prawie 140 mln zł za nową drogę

Wizualizacja przebiegu obwodnicy Mierzyna - widok od strony centrum Szczecina. Fot. Mateusz Grzeszczuk / GDDKiA

Już wiadomo kogo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała w przetargu na wykonawcę budowy obwodnicy Mierzyna w ciągu drogi krajowej nr 10. Inwestycję wykona firma Rubau, która zadeklarowała kwotę prawie 140 mln zł.

Zadanie obejmuje budowę odcinka DK10 o długości 4,6 km, który połączy przyszłą Zachodnią Obwodnicę Szczecina z miastem. Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

- Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu drogi krajowej DK 10 (odcinek Dołuje – Szczecin) coraz bliżej. Część trasy przebiegać będzie w granicach Miasta Szczecin i tę część miasto będzie współfinansować - poinformował w poniedziałek wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera.

Kiedy kierowcy pojadą nową drogą?

Po rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, dokumentacja postępowania zostanie przekazana do standardowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. GDDKiA ocenia, że przy sprawnym przebiegu procedur kontrolnych i braku odwołań podpisanie umowy możliwe będzie w drugim kwartale tego roku.

Inwestycja będzie realizowana w systemie "Buduj". W ciągu 30 dni od podpisania umowy GDDKiA przekaże wykonawcy plac budowy i będą mogły się rozpocząć roboty. Budowa powinna zostać zakończona w ciągu 22 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kierowcy będą mogli skorzystać z nowej drogi w drugiej połowie 2028 r.

Nowa droga o długości 4,6 km w połowie będzie przebiegała na terenie Szczecina, gdzie drogami zarządza Prezydent Miasta. Inwestycja jest więc prowadzona wspólnie przez GDDKiA i samorząd. W 2022 r. oba podmioty podpisały porozumienie dotyczące prac przygotowawczych, na podstawie których został przygotowany projekt budowlany. Dokumentacja dla drogi była gotowa w 2024 roku, co pozwoliło na rozpoczęcie procedury uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na początku ubiegłego roku GDDKiA podpisała z Miastem Szczecin porozumienie obejmujące etap robót budowlanych.

