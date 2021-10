Rondo w Zdrojach z obsuwą

Przebudowa skrzyżowania ulic Pszennej, Mącznej i Walecznych w szczecińskich Zdrojach w poślizgu. Jak dużym? Tego wciąż nie wiadomo. Nieznany pozostaje nowy termin ukończenia inwestycji. Pewne jest jedno, że nowe rondo nie powstanie tam przed końcem tego roku, jak przewidywała umowa z wykonawcą, którego ZDiTM wybrał w przetargu dla tego zadania. Powód? Liczne niespodzianki w gruncie w postaci kolizji z instalacjami, których być nie powinno - tak inwestor tłumaczy wykonawcę.

Przetarg na roboty dopiero w drugim podejściu udało się rozstrzygnąć wiosną tego roku. Wygrała go spółka Ben-Bruk z Grzędzic. Wyceniła ona zakres prac drogowych na kwotę 4 104 312, 22 zł. To i tak o prawie 347 tys. zł więcej niż zabezpieczony wcześniej budżet dla tego zamówienia. Po zawarciu umowy w kwietniu br. prace drogowe rozpoczęły się w maju. Powinny być zakończone w terminie do 7 miesięcy.

Projekt Biura Inżynierskiego Damart Kraśniański i Wspólnicy sp.j. w Szczecinie zakłada urządzenie tam ronda małego, jednopasowego, trzywlotowego o średnicy zewnętrznej 31 m z wyspą wewnętrzną o średnicy 16 m z

...