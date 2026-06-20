Wyjątkowy jubileusz parafii w Stargardzie

Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Przy kościele św. Jana Chrzciciela w zamontowano we wtorek, 16 czerwca, figurę św. Józefa. Nowa rzeźba stanęła nieopodal wejścia do świątyni. Jest symbolem wdzięczności za 80 lat powojennej historii parafii i już w najbliższych dniach zostanie uroczyście poświęcona.

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Figura powstała jako wotum dziękczynne z okazji jubileuszu 80-lecia objęcia kościoła św. Jana przez parafię św. Józefa. To właśnie w tej świątyni po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęło się życie religijne lokalnej wspólnoty, a odprawiona została pierwsza powojenna Msza Święta.

Uroczystości jubileuszowe odbędą się 21 czerwca i zostaną połączone z dorocznym odpustem ku czci św. Jana Chrzciciela. Wydarzenie będzie okazją nie tylko do modlitwy, ale również do wspólnego świętowania ważnej rocznicy w dziejach parafii.

Obchody rozpoczną się o godz. 12.15 od poświęcenia nowej figury św. Józefa. Następnie o godz. 12.30 odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta odpustowa, której przewodniczyć będzie ks. Krzysztof Olejnik SChr, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Po zakończeniu liturgii organizatorzy zapraszają mieszkańców i gości na parafialny piknik. Wspólne spotkanie, zaplanowane na około godz. 13.45, będzie okazją do integracji oraz świętowania jubileuszu w rodzinnej atmosferze.

(w)

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