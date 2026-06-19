Tysiące kwiatów i niezwykły zapach

Stargardzka Różanka jest teraz w pełnym rozkwicie.

Park Jagielloński w Stargardzie o tej porze roku przyciąga wyjątkowym widokiem. Wszystko za sprawą miejskiej Różanki, która właśnie teraz prezentuje się najpiękniej. Kolorowe rabaty, tysiące kwitnących róż i unoszący się w powietrzu zapach sprawiają, że trudno przejść obok tego miejsca obojętnie.

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Różanka od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych zielonych przestrzeni w Stargardzie. To miejsce chętnie odwiedzane zarówno przez mieszkańców, jak i turystów szukających spokojnego zakątka na spacer i odpoczynek. W letnich miesiącach ogród zamienia się w prawdziwe morze kwiatów.

Na terenie Różanki rośnie ponad 5 tysięcy krzewów róż. Można znaleźć tam wiele odmian, od klasycznych czerwonych róż po delikatne odmiany miniaturowe i efektowne róże pnące. Starannie zaplanowane kompozycje kolorystyczne tworzą niezwykły krajobraz, który zmienia się wraz z kolejnymi etapami kwitnienia.

Spacer po ogrodzie uprzyjemniają alejki, pergole oraz liczne ławki, na których można usiąść i na chwilę odpocząć.

Choć miejsce zachwyca przez cały rok, właśnie teraz warto wybrać się tam szczególnie. Róże są w pełnym rozkwicie, a Park Jagielloński stał się jedną z najpiękniejszych wizytówek Stargardu tego lata.©℗

Tekst i fot. (w)

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