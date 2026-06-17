Festyn przyciągnął złodzieja

W sobotę podczas festynu zginęła historyczna broń, należąca do jednego z wystawców. Fot. MAH/facebook

Miniony weekend w Stargardzie upłynął pod znakiem historii i wojennej rekonstrukcji. W ramach Dni Stargardu 13 i 14 czerwca w Parku Piastowskim, Parku Popiela oraz Parku Jagiellońskim odbył się VIII Festyn Historyczny „W krainie Gryfa”. Niestety podczas festynu, jednemu z wystawców skradziono broń.

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Przez dwa dni zielone tereny miasta zamieniły się w tętniące życiem historyczne miasteczko, które przeniosło mieszkańców i turystów w realia XVII wieku oraz czasów wojny trzydziestoletniej. Na uczestników czekały widowiskowe rekonstrukcje bitew, pokazy dawnych rzemiosł oraz obozowiska grup rekonstrukcyjnych z Polski i zagranicy. Jedną z atrakcji wydarzenia było obozowisko w Parku Popiela. Zwiedzający mogli zobaczyć historyczne uzbrojenie, artylerię, musztrę oraz codzienne życie dawnych żołnierzy. W festynie udział wzięły między innymi: Korpus Artylerii Wojewody Podolskiego Marcina Kazanowskiego, Rebel Regiment, Regiment von Arnim oraz Towarzystwo Szabli i Miecza.

Duże emocje wzbudziły rekonstrukcje bitew i potyczek, odbywające się w Parku Jagiellońskim w okolicach Mostu Panieńskiego. Dynamiczne starcia z udziałem piechoty, regimentów historycznych i artylerii pozwoliły widzom poczuć atmosferę XVII-wiecznego pola walki. Choć wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem mieszkańców, frekwencję ograniczyła kapryśna pogoda. W tym samym czasie w Stargardzie odbywały się również inne wydarzenia związane z ArtFestiwalem oraz Międzynarodowym Zjazdem Hanzy, dlatego wielu mieszkańców musiało wybierać spośród bogatej oferty imprez. Festyn był także okazją do poznania dawnych zawodów i tradycyjnych rzemiosł. Na licznych stoiskach prezentowano między innymi kowalstwo, garncarstwo, tkactwo, mincerstwo oraz kaligrafię. Odwiedzający mogli obserwować pracę rzemieślników, poznać tajniki dawnych profesji, a także spróbować historycznych trunków i regionalnych specjałów.

W Parku Piastowskim, przed Basteją, działała strefa gastronomiczna oraz kiermasz lokalnych produktów. Było to miejsce spotkań i degustacji regionalnych smaków. Niestety podczas festynu doszło również do nieprzyjemnego incydentu. Prawdopodobnie skradziona została broń należąca do Bartłomieja Koźniewskiego. Jak poinformowano w mediach społecznościowych, zginęły między innymi: zweihander Arma Bytom, spadone Regenyei Armory z puntą zawijaną, kord ostry oraz nadziak osadzony na fulltangu.

– Prosimy o kontakt osoby, które mogły dostrzec nietypowe zachowania lub były świadkami zdarzenia – poinformowało Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie.

Sprawą zajmuje się policja.

– Ta sprawa została zgłoszona policji – potwierdza asp. Wojciech Jędrych, rzecznik stargardzkiej policji. ©℗

(w)

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