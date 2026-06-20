Sportowe Dni Stargardu 2026

Fot. Wioleta Mordasiewicz

Dzień pełen rywalizacji, emocji i atrakcji dla mieszkańców Stargardu. W ramach obchodów święta miasta dziś odbywają się Sportowe Dni Stargardu, impreza przygotowana z myślą o wszystkich grupach wiekowych.

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Organizatorzy zaplanowali liczne zawody, turnieje, biegi oraz atrakcje rekreacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Sportowe święto rozpoczęło się w piątek, 19 czerwca. O godzinie 20 na stadionie przy ulicy Ceglanej 1 wystartował Nocny Turniej Piłkarski dla dorosłych. Najważniejsze wydarzenia zaplanowano na sobotę, 20 czerwca. Jednym z głównych punktów programu będzie 19. Międzynarodowy Bieg Uliczny „O Błękitną Wstęgę”. Zawodnicy tradycyjnie zmierzą się na trasie prowadzącej ulicą Szczecińską. Uczestnicy będą mogli wybrać bieg na dystansie 5 lub 10 kilometrów, a także marsz nordic walking. Nie zabraknie również wydarzeń skierowanych do najmłodszych sportowców. O godzinie 16:30 rozpoczną się biegi uliczne dla uczniów klas I–VI, natomiast o 17:30 na trasę wyruszą przedszkolaki. Organizatorzy podkreślają, że celem tych zawodów jest przede wszystkim promocja aktywnego stylu życia, ruchu oraz zdrowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży.

Turnieje, zawody, rekreacja

Na sportowych arenach pojawi się także 26. Turniej Piłkarski im. Wiesława Wragi „Błękit Cup”. Młodzi zawodnicy z różnych klubów ponownie spotkają się na boiskach, aby rywalizować o puchary i zaprezentować

swoje piłkarskie umiejętności. Miłośnicy sportów siłowych będą mogli sprawdzić swoją formę podczas Mistrzostw Stargardu w Armwrestlingu. Zawody rozpoczną się w sobotę o godzinie 10 na stadionie przy ulicy Ceglanej. W tym samym czasie osoby szukające bardziej nietypowych wyzwań będą mogły spróbować swoich sił na torze przeszkód przygotowanym w NinjaParku przy ulicy Ceglanej 11. Organizatorzy zadbali również o strefę rodzinną i rekreacyjną. Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotuje animacje, oprawę muzyczną oraz miejsca odpoczynku dla uczestników i kibiców. Zapowiedziano także specjalny pokaz-niespodziankę, którego szczegóły zostaną ujawnione dopiero podczas wydarzenia. W tym roku Sportowe Dni Stargardu odbędą się bez parady samochodowej oraz wystawy aut przy hali OSiR. Odbędzie się jednak parada motocykli.

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z organizacją Sportowych Dni Stargardu 2026 mieszkańcy muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. OSiR Stargard informuje, że w sobotę, 20 czerwca, zamknięte zostaną wybrane odcinki ulic Szczecińskiej i Słonecznej. Organizatorzy apelują do kierowców o korzystanie z alternatywnych tras oraz zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wydarzeń. Proszą również, aby nie parkować i nie pozostawiać pojazdów wzdłuż ulicy Szczecińskiej na odcinkach objętych zamknięciem. Dodatkową atrakcją dla mieszkańców będzie możliwość skorzystania ze strefy AquaStar za symboliczną złotówkę. OSiR zaprasza wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu. W sobotę, 20 czerwca, bezpłatne będą przejazdy autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji.

(w)

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