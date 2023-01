Wygrały papierosy. Pomysł dyrektorki szkoły nie spodobał się radnym

Ogólnopolski zakaz palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych wprowadzony w 2010 roku z inicjatywy kołobrzeskiego posła Czesława Hoca szybko zyskał aprobatę. Palić nie wolno między innymi na salach lokali gastronomicznych oraz na przystankach autobusowych. Dymek wciąż można jednak puszczać na ulicach i w parkach, w tym w sąsiedztwie szkół.

Palenie wyrobów zawierających nikotynę, także w elektronicznej formie, to poważny problem dotykający szkolną młodzież. Wie o tym doskonale dyrekcja kołobrzeskiego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich, której uczniowie niemal na każdej przerwie tłumnie gromadzą się na pobliskim skwerze Pionierów. Nie pomagają szkolne zakazy, bo nie sięgają one poza obręb placówki. Nowa dyrektorka placówki Joanna Babiak wpadła na pomysł i zwróciła się z petycją do miejscowych radnych, aby pomogli jej, wprowadzając miejscowy zakaz palenia tytoniu na sąsiadującym ze szkołą skwerze Pionierów oraz wzdłuż gmachu placówki.

Wniosek najpierw trafił na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radni dostrzegli co prawda problem, ale pomysł zaopiniowali negatywnie. Przyczynił się do tego między innymi komendant Straży Miejskiej Mirosław Kędziorski, który zauważył, że podległa mu jednostka nie ma technicznej możliwości egzekwowania ewentualnego zakazu.

– Jestem przekonany, że jak wprowadzimy ten przepis, to młodzież przeniesie się na ulicę Armii Krajowej – mówił w trakcie ubiegłotygodniowego posiedzenia komendant Kędziorski.

Ostatecznie radni zdecydowali, że petycja dyrektorki kołobrzeskiego „ekonoma” jest bezzasadna. Czy aby na pewno taka jest? A może radni po prostu nie chcą brać kłopotu na swoje barki? Zapominają najwyraźniej, że problem jest dokuczliwy. Nie chodzi przy tym jedynie o zdrowie młodych ludzi, ale również o komfort wypoczynku na parkowych ławkach mieszkańców miasta i kuracjuszy.

Ponad 100-osobowy tłum młodzieży puszczającej co 45 minut kłęby dymu okraszone wulgaryzmami z pewnością nie jest dobrą wizytówką miasta uzdrowiskowego.

– Czyżby radni woleli umyć ręce? – zastanawiają się zwolennicy wprowadzenia zakazu. ©℗

(pw)