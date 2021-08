Wybieramy imię dla małej zebry

Jeszcze tylko dziś do końca dnia (piątek 13 sierpnia) można zaproponować imię dla małej zebry stepowej, która urodziła się w czerwcu w ZOO Ueckermunde. Zebry stepowe są w naturze gatunkiem bliskim wyginięciu – ale dobrze radzą sobie w ogrodach zoologicznych. Żyją około 30 lat, dojrzałość płciową osiągają średnio po 4 latach. Ciąża trwa 375 dni. Zebry posiadają linie papilarne – tyle że na głowie. Nie ma dwóch takich samych zebr o tym samym wzorze pasków na pysku.

Huba i Avery zostali po raz pierwszy rodzicami. Mama Avery ma 6 lat i od 5 lat mieszka w Ueckermünde. Ojciec Huba jest o rok młodszy – i właśnie dla ich córeczki poszukamy wspólnie imienia.

Prześlijcie nam swoje propozycje imienia dla malutkiej zebry na adres: konkurs@24kurier.pl, a my wybierzemy to imię wspólnie z przedstawicielką zoo w Ueckermünde. Laureat konkursu otrzyma zaproszenie rodzinne do ogrodu dla 4 osób oraz niespodziankę od zoo, która będzie czekała na miejscu. ©℗

(wk)

Fot. Tierpark