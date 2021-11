Wszystkich Świętych na szczecińskich cmentarzach

Niepewne prognozy co do pogody skłoniły sporą część szczecinian i przyjezdnych do odwiedzenia grobów bliskich i znajomych już w poniedziałkowy wczesny poranek. Na Cmentarzu Centralnym, największej z nekropolii w mieście, jaki i na tych mniejszych, jak w Dąbiu czy w Zdrojach, tradycyjnie już można było spotkać całe rodziny.

Przedpołudniowa aura zachęcała do spacerów. Tłumów jednak nie było jak przed laty, kiedy to ludzie tłoczyli się już przy każdym z wejść na cmentarze. Część osób zapewne też zrezygnowała w takiej wyprawy nad mogiły, bo w tym roku rozkład dni wolnych w kalendarzu sprawił, że takie wizyty można było sobie zaplanować także na sobotę lub na niedzielę.

Bez większych problemów można dojechać do zwykle obleganego 1 listopada Cmentarza Centralnego komunikacją miejską. W tramwajach i autobusach też nie ma niemiłosiernego ścisku i złorzeczeń na organizację dojazdów nimi do nekropolii. ZDiTM uruchomił pięć dodatkowych linii autobusów, w tym bezpośrednie połączenie między Policami i Cmentarzem Centralnym przy ul. Ku Słońcu oraz jedną do cmentarza przy ul. Bronowickiej. Do Gumieniec jeżdżą oprócz tramwajów stałych linii 8 i 10, także te na trasach dodatkowych od ul. Dworcowej przez Bramę Portową (D8) i od pętli przy ul. Firlika przez place Hołdu Pruskiego i Żołnierza Polskiego i dalej przez Bramę Portową. Ponadto na wybranych liniach częstotliwość kursów jest zwiększona.

Kwesty na Cmentarzu Centralnym

Na Cmentarzu Centralnym w wielu miejscach można spotkać wolontariuszy uczestniczących w organizowanych w tym dniu licznych zbiórkach publicznych i kwestach. Przy rozstawionych tuż przy wejściach stolikach alumni Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego pw. Świętej Rodziny z Nazaretu zbierają datki od wiernych na tzw. wypominki. Przy pomniku „Tym, którzy nie powrócili z morza" z kolei – jak co roku – kwestują m.in. członkowie Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej, a przed Pomnikiem Katyńskim zbierane są pieniądze na rzecz renowacji i konserwacji miejsc upamiętnienia ofiar zbrodni w Katyniu.

Prowadzona jest również kwesta pod hasłem."Przywracamy Pamięć Żołnierzy Wyklętych" – jej organizatorem jest z kolei Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Własną kwestę urządziła też Fundacja Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza ,,Łupaszki'.

Wystawa fotografii i poezja śpiewana

W bramie głównej CC można zaś oglądać okolicznościową wystawa fotograficzno–historyczną pt. BEM-NORWID-NIEMEN. Jej autorem jest Piotr Mania. Ponadto o godz. 15 i 17 zaplanowane są występy szczecińskiego muzyka Andrzeja Szpaka z zespołem, który zaśpiewa wiersze nie tylko Cypriana Kamila, ale także innych polskich poetów do muzyki Czesława. Niemena.

W rejonach cmentarzy organizację ruchu zabezpieczają patrole policji i żandarmerii, oddelegowani pracownicy ZDiTM, ZUK i strażnicy miejscy.

