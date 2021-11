Pięć wypadków i pięcioro rannych w weekend przed Wszystkich Świętych

Pięć wypadków, w których pięć osób zostało rannych - odnotowali zachodniopomorscy policjanci w weekend poprzedzający Wszystkich Świętych. Na szczęście w regionie nikt nie zginął na drodze.

Od piątku policjanci prowadzą wzmożone kontrole kierowców pod kątem trzeźwości i przestrzegania przepisów ruchu drogowego w ramach akcji "Znicz". Ich efektem jest m.in. zatrzymanie 74 nietrzeźwych za kółkiem.

- Odwiedzając groby najbliższych pamiętajmy o głównych zasadach bezpieczeństwa - apeluje kom. Anna Gembala z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. - Na cmentarzu pilnujmy swoich wartościowych rzeczy i przedmiotów. Muszą być one w zasięgu naszego wzroku. Pilnujmy pociechy i osoby starsze, które mogą być nieporadne i potrzebować wsparcia. Pamiętajmy o zachowaniu dystansu społecznego a w przypadku braku takiej możliwości zakrywajmy nos i usta maseczką. Takie zachowanie to wyraz odpowiedzialności za siebie ale i innych. Wracając do domu zaplanujmy wcześniej podróż, zróbmy przerwy w jeździe na odpoczynek. Przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego, dostosujmy prędkość do warunków drogowych, gdyż aura nie będzie nam sprzyjać.

(k)