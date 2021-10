Komunikacja w Szczecinie przed i na Wszystkich Świętych. Linie dodatkowe, więcej kursów i objazdy

Pięć linii dodatkowych autobusów, w tym bezpośrednie połączenie między Policami i szczecińskim Cmentarzem Centralnym. Dwie dodatkowe linie tramwajów. A na wybranych stałych trasach zwiększona liczba kursów. W najbliższy przedłużony weekend, włącznie z 1 listopada, na ulice ma wyjechać cały tabor, do którego przewoźnicy są teraz w stanie zapewnić obsadę kierowców i motorniczych. Ponadto przed dniem Wszystkich Świętych już obowiązują lub będą obowiązywać ograniczenia w ruchu samochodów i objazdy w rejonach nekropolii.

Od minionego weekendu w rejonie szczecińskiego Cmentarza Centralnego zamknięte dla aut są dwa przejazdy przez torowisko tramwajów w ul. Ku Słońcu. To nie są zresztą jedyne ograniczenia dla zmotoryzowanych. Do 1 listopada włącznie ruch jednokierunkowy obowiązuje także na ulicach dojazdowych: Karola Miarki i Pięknej. A na ul. Mieszka I można jechać z prędkością do 40 km/h (aż do 2 listopada do godz. 22). Kolejny etap reorganizacji wprowadzono od piątku (29 bm.) i oznacza on wyłączenie z użytku drogi rowerowej wzdłuż ul. Ku Słońcu.

Od soboty, 30 bm., od godz. 10 nastąpi zamknięcie dla ruchu ogólnego jezdni południowej ul. Ku Słońcu od ronda Gierosa do ronda Pileckiego oraz ul. Świerczewskiej (od ul. Santockiej do ul. Karola Miarki), ul. Pięknej i ul. Karola Miarki. Ponadto wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Karola Miarki. Czasowo wyłączone będą też lewoskręt i prawoskręt na ul. Mieszka I oraz planowane jest zamknięcie dróg prowadzących do bram cmentarza.

Natomiast 1 listopada od godz. 6 do godz. 22 zamknięta zostanie druga nitka jezdni ul. Ku Słońcu do Gumieniec. Jednokierunkowymi będą ul. Świerczewska na odcinku od ul. Santockiej do ul. Zielonogórskiej oraz ul. Santocka od ul. Ku Słońcu do ul. Świerczewskiej i jednocześnie z ruchu ogólnego wyłączone zostaną ulice Świerczewska, Piękna i Karola Miarki, po których będą odbywać się dojazdy i wyjazdy autobusów miejskich. Jednokierunkowymi na czas wzmożonego ruchu w pobliżu nekropolii będą jednocześnie ulice Dworska, Krzywa i Gajowa.

Od soboty (30 października) od godz. 6 obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h w rejonie cmentarza w Dąbiu na ul. Goleniowskiej. Ruch jednokierunkowy wprowadzony zostanie na ul. Jugosłowiańskiej do ul. Toruńskiej i na ul. Czarnogórskiej do ul. Bośniackiej. Natomiast w Zdrojach także od sobotniego poranka nastąpi zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Poległych od ul. Walecznych do ul. Cedrowej, a w rejonie skrzyżowania ustawione będą wygrodzenia i rozwieszone taśmy w pasie dzielącym jezdnie, by piesi nie mogli przez nie przechodzić.

Na wszystkich liniach tramwaje i autobusy - poza wymienionymi poniżej - kursować będą od soboty do poniedziałku według sobotnich rozkładów jazdy. Ponadto w dniach 31.10 i 1.11.2021 przystanek „Karola Miarki” dla linii 67, D67 i D07 dla pasażerów wsiadających zlokalizowany będzie na ul. Ku Słońcu za skrzyżowaniem z ul. Karola Miarki. W noce z 30/31.10 i 31.10/1.11.2021 autobusy linii 529 w kierunku Krzekowa/Jaworowej kursować będą zmienioną trasą: od ronda Gierosa przez ul. Derdowskiego i ul. Świerczewską do ul. Santockiej i dalej bez zmian. Nie będą obsługiwane w tym kierunku przystanki „Szkoła Salezjańska” i „Piękna”.

TRAMWAJE

Sobota (30-10.): linia 10 w godz. 9-18 co 12 minut; linia D8 (Gumieńce – Dworcowa) w godz. 9–18 co 12 minut.

Niedziela (31.10.): linia 8 w godz. 9–18 co 6 minut, w godz. 8–9, 18–19 co 10 minut, w pozostałych godzinach co 20 minut; linia 10 w godz. 9–18 co 12 minut; linia D8 w godz. 9–18 co 12 minut; linia D11 (Gumieńce – Stocznia Szczecińska)w godz. 7:30–20 (9–18 co 12 minut, poza tymi godzinami co 20 minut).

Poniedziałek (1.11. - Wszystkich Świętych): linia 8 w godz. 9–18 co 6 minut, w godz. 8–9, 18–19 co 10 minut, w pozostałych godzinach co 20 minut; linia 10 w godz. 9–18 co 12 minut; linia D8 w godz. 9–18 co 12 minut; linia 12 w godz. 9–18 co 4–8 minut; linia D11 (Gumieńce – Stocznia Szczecińska) kursuje w godz. 7:30–20 (9–18 co 12 minut, poza tymi godzinami co 20 minut).Wtorek (2.11.): linia 10 w godz. 7-17 co 12 minut; linia D8 w godz. 12–18 co 12 minut.

AUTOBUSY

Sobota (30. 10.): linia 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska) w godz. 9:30–18 co 10 minut; linia D53 (Ludowa – Dworska) w godz. 9–18 co 20 minut; linia D60 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa) w godz. 9–18 co 20 minut; linia D62 (Plac Kościuszki – Mieszka I – Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) w godz. 9.30–18 co 20 minut; linia D67 (Ludowa – Rugiańska – Przyjaciół Żołnierza – Krasińskiego – Słowackiego – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) w godz. 9–10 co 20 minut, w godz. 10–11 co 15 minut, w godz. 11–16 co 12 minut, w godz. 16–17:30 co 15 minut; linia 102 (Gocław – Police Tanowska Szkoła) w godz. 9–18 co 12–24 minuty; linia D07 (Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Pawła VI – Zaleskiego – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) w godz. 9:30–18 co 20 minut.

Niedziela (31.10.): linia 53 w godz. 9–18 co 6–7 minut; linia D53 w godz. 7–9 co 12 minut. w godz. 9–19 co 8–12 minut; linia D60 w godz. 9–18 co 20 minut; linia 61 w godz. 9–18 co 10 minut; linia D62 w godz. 7–18 co 20 minut; linia 67 w godz. 9–10:30 i 16-17 co 7–8 minut, w godz. 10:30–16 co 6 minut; linia D67 w godz. 7–9 i 17-19 co 10 minut, w godz. 9–10:30 i 16-17 co 7–8 minut, w godz. 10:30–16 co 6 minut; linia 102 (Gocław – Police Tanowska Szkoła) kursuje według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością w godz. 9–18 co 12–24 minuty; linia D07 w godz. 9–18 co 10 minut.

Poniedziałek (1.11. - Wszystkich Świętych): linia 53 w godz. 9–18 co 6–7 minut; linia D53 w godz. 7–9 co 12 minut, w godz. 9–19 co 8–12 minut; linia D60 w godz. 9–18 co 20 minut; linia 61 w godz. 9–18 co 10 minut; inia D62 w godz. 7–18 co 20 minut; linia 67 w godz. 9–10:30 i 16-17 co 7–8 minut, w godz. 10:30–16 co 6 minut, linia D67 w godz. 7–9 i 17-19 co 10 minut, w godz. 9–10:30 i 16-17 co 7–8 minut, w godz. 10:30–16 co 6 minut, linia 102 w godz. 9–18 co 12–24 minuty; linia D07 w godz. 9–18 co 10 minut.

Wtorek (2.11.): linia 67 w godz. 6-17 co 12 minut.

KASY BILETOWE

W rejonie Cmentarza Centralnego uruchomione zostaną dodatkowe kasy biletowe przy ul. Ku Słońcu przy I, II i III bramie oraz przy ul. Dworskiej IV bramie. W dniach 30-31 października będą czynne w godzinach 9-17 i 1 listopada w godzinach 10-18. Stała kasa Turzyn w sobotę działać ma w godzinach 10-20.

Wjazd autem na CC tylko do piątku

W związku ze wzmożonym ruchem pieszych w sobotę (30.10.), w niedzielę (31.10.) i w poniedziałek (1.11.) nie będzie możliwy wjazd na teren Cmentarza Centralnego prywatnymi autami, także na podstawie wykupionych wcześniej karnetów. Zakaz nie będzie dotyczył aut służb porządkowych, karawanów i pojazdów uprzywilejowanych. ©℗

