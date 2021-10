Przed 1 listopada więcej kursów do szczecińskich cmentarzy

Od tego weekendu ZDiTM w Szczecinie już uruchamia dodatkowe linie autobusów dla chcących dojechać na groby bliskich na najważniejszych komunalnych nekropoliach na ternie miasta jeszcze przed dniem Wszystkich Świętych. Na kilku liniach, w tym tramwajowych, też zwiększa - jak co roku w tym okresie - częstotliwość kursów.

W sobotę (23 października) na wszystkich liniach tramwajowych z wyjątkiem linii 10 obowiązują sobotnie rozkłady jazdy. Składy „10" (Gumieńce – Potulicka) będą kursować według specjalnego rozkładu w godz.9-17.30 co 12 minut.

Na wszystkich liniach autobusowych z wyjątkiem niżej wymienionych też obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.

I tak: linia 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska) w godz. 9:30–18 co 10 minut; linia D53 (Ludowa – Dworska) w godz. 9–18 co 20 minut; linia D60 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa) w godz. 9–18 co 20 minut; linia D62 (Plac Kościuszki – Mieszka I – Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) w godz. 9.30–18 co 20 minut; linia D67 (Ludowa – Rugiańska – Przyjaciół Żołnierza – Krasińskiego – Słowackiego – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) w godz. 9–10 co 20 minut, w godz. 10–11 co 15 minut, w godz. 11–16 co 12 minut, w godz. 16–17:30 co 15 minut; linia 102 (Gocław – Police Tanowska Szkoła) w godz. 9–18 co 12–24 minuty; linia D07 (Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Pawła VI – Zaleskiego – al. Wojska Polskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) w godz. 9:30–18 co 20 minut.



W niedzielę (24 października) na wszystkich liniach tramwajowych z wyjątkiem linii 10 obowiązują świąteczne rozkłady jazdy. Natomiast dla „10" ustalony został rozkład z częstotliwością co ok. 10 minut.

Na wszystkich liniach autobusowych z wyjątkiem niżej wymienionych obowiązują również świąteczne rozkłady jazdy. I tak: linia 53 w godz. 9:30–18 co 12 minut; linia D53 w godz. 9–18 co 24 minuty; linia 56 (Basen Górniczy – Dąbie Osiedle) w godz. 9–18 co 40 minut; linia D60 w godz. 9–18 co 24 minuty; linia D62 w godz. 9:30–18 co 20 minut; linia D67 w godz. 9–11 co 20 minut, w godz. 11–16 co 12 minut, w godz. 16–17:30 co 15 minut; linia 97 (Osiedle Bukowe – Dąbie Osiedle) w godz. 9–18 co 40 minut; linia 102

w godz. 9–18 co 12–24 minuty; linia D07 w godz. 9:30–12 co 30 minut, w godz. 12–18 co 24 minuty.



W dniach 25–29.10.2021 (poniedziałek – piątek) na wszystkich liniach tramwajowych z wyjątkiem linii 10 (w godz. 7-17 kursy co 12 minut) obowiązują powszednie rozkłady jazdy. Natomiast autobusy wszystkich linii - z wyjątkiem tych na linii 67 - obowiązują powszednie rozkłady jazdy. Na linii 67 częstotliwość kursów będzie zwiększona (co 12 minut) w godz. 6–17.



Ponadto w czwartek i w piątek (28-29 października) uruchomiona zostanie dodatkowa linia tramwajowa D8 (Gumieńce – Dworcowa) w godz. 12-18 z kursami co 12 minut. ©℗



(MIR)